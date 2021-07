Rey Felipe.- Felipe VI afirma que el Camino de Santiago mantiene su "razón de ser" y "ayudará a superar" la crisis

12-07-2021 (I-D) El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el Rey Felipe VI a su llegada a la ceremonia de apertura del Año Jacobeo 2021-2022, a 12 de julio de 2021, en Roncesvalles, Navarra, (España). El Camino de Santiago de Compostela, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en su reunión de Cartagena de Indias en 1993. Este año por la pandemia, el Camino de Santiago se verá potenciado por la celebración del Año Santo Jacobeo. La cita tiene lugar los años en que la festividad de Santiago Apóstol, 25 de julio, cae en domingo. La última celebración fue en 2010. Aproximadamente en cada siglo se celebra en 14 ocasiones. Roncesvalles viene siendo el punto de partida de los peregrinos, lugar donde se puede obtener la llamada Credencial, documento que acredita su condición. POLITICA Iván Delgado - Europa Press



El Rey Felipe VI ha afirmado este lunes en Roncesvalles (Navarra) que el Camino de Santiago "sigue vivo, mantiene intactos su proyección y su razón de ser" y ha puesto en valor su función para la "vertebración del territorio". Don Felipe ha destacado además que el Camino "nos enriquecerá y ayudará a supera esta crisis en el presente".



Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, ha participado este lunes en el acto de conmemoración del Año Jacobeo 2021-2022, que ha contado con la presencia también de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; presidentes y representantes de los gobiernos autonómicos de las regiones por las que pasa el Camino Francés y el de la Costa; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, entre otras autoridades.



Previamente al acto central, que ha tenido lugar en la iglesia de Santa María de Roncesvalles, Sus Majestades y las autoridades han recorrido un tramo de la ruta jacobea, entre el Alto de Ibañeta y Roncesvalles. En este sentido, Felipe VI ha expresado que, tanto para él como para la Reina, es una "inmensa alegría poder compartir con muchos de los presentes" este pequeño tramo de la ruta jacobea que es "un símbolo de la necesaria y fructífera colaboración institucional en la protección y promoción de este importantísimo bien cultural, natural y espiritual".



En su intervención, Felipe VI ha celebrado el Año Jacobeo que, de manera excepcional, será bienal; una conmemoración que tiene como objetivo, ha resaltado, "celebrar la existencia de un camino de encuentro entre personas de muy distintos orígenes que, en pleno siglo XXI, se mantiene vivo desde la Edad Media".



Debido a la pandemia, ha recordado el Rey, las rutas jacobeas "han permanecido en silencio" durante meses y la llegada de peregrinos también "se ha visto afectada". Así, ha considerado que el de hoy pasará a ser "un día de esperanza gracias a la reactivación del Camino de Santiago que, aún con la prudencia que exigen las circunstancias, ha sido posible con el esfuerzo de las Administraciones e instituciones aquí presente y asociaciones", ha valorado.



En este sentido, ha expresado su reconocimiento hacia todos aquellos que ayudan a que la ruta jacobea "ofrezca garantías de atención, orientación, servicios básicos y seguridad" y ha remarcado que los peregrinos y turistas que visiten los lugares del Camino "estarán bien atendidos y disfrutarán de experiencias únicas, siempre extraordinarias e imborrables".



El Rey ha destacado que "cada paso y cada kilómetro de la ruta jacobea son realmente mágicos y dinamizadores". Y ha subrayado que el Camino es "un auténtico elemento transformador y tiene una especial relevancia para todos los territorios por los que transcurre". Al respecto, ha puesto de relieve su "impacto económico en el entorno, de intercambios y prosperidad" así como la "constante búsqueda de un equilibrio que hoy identificamos con la sostenibilidad".



Ha puesto como ejemplo de la "prosperidad" del Camino de Santiago el paso de más de 350.000 peregrinos en 2019 por Santiago de Compostela, un 60% de los cuales "procedían de fuera de nuestras fronteras, de países de los cinco continentes".



"El Camino ha unido siempre el patrimonio histórico y cultural de los países, las regiones y comarcas que recorren los peregrinos en su ruta hacia Santiago", ha remarcado Felipe VI, que ha señalado que "retomar la actividad jacobea, con las recomendaciones actuales" permite recuperar la función de esta ruta de "vertebración del territorio".



EL CAMINO NOS "AYUDARÁ A SUPERAR ESTA CRISIS"



En este acto de inauguración oficial del Año Jacobeo, el Rey ha subrayado que "sin duda en estos momentos necesitamos encontrarnos con todo lo que acompaña y genera el Camino de Santiago en todas sus rutas: su sentido profundo y espiritual, la recuperación de las relaciones sociales, el intercambio de experiencias y una actitud, un comportamiento siempre constructivo y respetuoso con la naturaleza". "Todo ello nos enriquecerá y ayudará a superar esta crisis en el presente y con una mirada esperanzadora en el futuro", ha enfatizado.



Felipe VI ha destacado que las peregrinaciones "han contribuido a desarrollar una parte fundamental de la historia, la cultura y el arte europeos", y ha resaltado que "el diálogo intercultural entre los peregrinos y las poblaciones locales" por donde pasa el Camino han sido siempre "un símbolo de fraternidad" y "un auténtico eje vertebrador". Igualmente, ha incidido en los "valores de la tradición jacobea, que refuerzan nuestra sociedad sobre pilares inclusivos, muy presentes en el Camino, como son la solidaridad y la hospitalidad".



Once años después del último Año Jacobeo, el Rey de España ha celebrado los más de diez siglos de historia del Camino de Santiago y ha confiado que "el caminar de los peregrinos no vuelvan a interrumpirse" quienes, ha valorado, son quienes logran que esta ruta "sea un referente internacional, universal".



"Hoy, señoras y señores, el Camino sigue vivo, mantiene intactos su proyección y su razón de ser" y es "un poderoso imán que no cesa en atraer peregrinos venidos de todo el mundo", ha destacado Felipe VI. La ruta jacobea "ofrece una profunda experiencia espiritual y social y favorece el contacto con otras personas a un ritmo pausado, más humano", ha recalcado.



Por todo ello, ha concluido que el Camino es "el que transforma a los peregrinos en protagonistas de la historia" y con ellos, ha indicado, "conviven otras muchas personas que velan por su caminar y son también parte de esta vivencia que se renueva permanentemente desde hace más de mil años". "Este es el Camino que vive y que late en nosotros", ha finalizado el Rey, deseando "buen Camino a todos".