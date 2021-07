Portaltic.-La experiencia de vídeos cortos verticales YouTube Shorts llega a España

09-07-2021 YouTube Shorts. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA YOUTUBE OFICIAL



MADRID, 12 (Portaltic/EP)



YouTube ha lanzado este lunes YouTube Shorts en España, su experiencia de vídeos verticales cortos -de 15 a 60 segundos- para móviles, su propia versión del formato de la red social TikTok, y los usuarios españoles ya podrán crear estos vídeos, aunque el servicio sigue en fase beta.



Shorts es una nueva función de YouTube que comenzó a probarse a finales del año pasado en algunos países como India y Estados Unidos. Desde entonces, su uso se ha ido expandiendo hasta sobrepasar en la actualidad los 6.500 millones de reproducciones diarias en todo el mundo.



Para Todd Sherman, jefe de producto de YouTube Shorts, "el vídeo corto es un nuevo paradigma", como ha afirmado el ejecutivo en un encuentro virtual con la prensa al que ha asistido Europa Press.



Este "nuevo tipo de producto y de creadores", como lo ha descrito Sherman, se ya se puede usar en beta en los cien países donde está disponible YouTube, incluida España, desde este lunes.



Los usuarios españoles ya podían ver contenidos de Shorts, pero con la nueva beta ahora podrán también acceder a las funciones de creación de vídeos. La beta llegará inicialmente solo a un porcentaje no precisado de usuarios con los que se probará la experiencia.



"No hemos terminado el proceso para dejar de considerarlo beta pero estamos avanzando con herramientas como las de edición de publicaciones", ha afirmado Sherman, que ha reconocido que otras partes del producto "aún están menos maduras".



La interfaz de la beta de Shorts de YouTube en España dispone de un carrusel horizontal, que se incorpora en el diseño de la aplicación principal. En el logo de Shorts se muestra que aún se encuentra en beta.



YouTube Shorts puede accederse desde una pestaña dedicada en la parte superior de la app, y los usuarios que vean los vídeos pueden hacer clic en el canal para ver todos los vídeos disponibles en la plataforma.



Los vídeos son verticales y de corta duración, de 15 segundos a un minuto, y el formato de visualización es de reproducción automática e infinita, deslizando en vertical para pasar de un contenido a otro. Cualquier vídeo vertical de menos de un minuto, subido o no como Shorts, será elegible para mostrarse dentro de esta experiencia.



La experiencia cuenta también con integración de música, al igual que sucede con TikTok, de forma que esta se identifica en los vídeos y los usuarios pueden buscar todos los vídeos que contengan una canción en concreto.



El ecosistema de Shorts está interconectado con el resto de YouTube y con YouTube Music, la plataforma de 'streaming' musical de la que se extraen los contenidos musicales que se añaden a los vídeos.



Los contenidos de Shorts no se segmentarán por países e idiomas de la misma forma que sucede con las recomendaciones de vídeos de YouTube, ya que según Sherman "la música los hace universales", aunque la compañía sí ha reconocido la existencia de listas de temas para determinadas regiones.



NUEVAS HERRAMIENTAS DE CREACIÓN



La beta de Shorts incluye nuevas herramientas para la creación de vídeos, con opciones de edición como elegir música o sonido procedente de otros Shorts, así como añadir diferentes filtros visuales o controles de velocidad para el vídeo o el sonido, entre otros.



Asimismo, los usuarios podrán añadir texto en momentos concretos de su vídeo, así como incorporar subtítulos automáticamente a su Short y usar clips de vídeo de la galería del teléfono y añadirlos a las grabaciones de la cámara.



En cuanto a las normativas de contenido, los Shorts de YouTube se regularán de la misma forma que el resto de vídeos de YouTube.



Desde este lunes, YouTube Shorts está disponible en España en la app de youtube y en YouTube desde el navegador para móviles, pero la compañía también estudia la llegada a otras versiones de YouTube como para ordenadores o tabletas.