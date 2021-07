Mancini llora por el ascenso de Italia desde lo más bajo hasta la Eurocopa

El entrenador de Italia, Roberto Mancini, celebra tras ganar la Eurocopa 2020 en el Estadio de Wembley, Londres, Reino Unido, el 11 de julio de 2021. Pool via REUTERS/John Sibley

LONDRES, 12 jul (Reuters) - El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, dijo que ver cómo tres años de duro trabajo daban sus frutos con la gloria de la Eurocopa 2020 el domingo le hizo llorar en Wembley después de que su equipo superara a Inglaterra en los penaltis.

Los ingleses se adelantaron en el marcador con un gol de Luke Shaw, pero Italia empató en la segunda parte con un gol de Leonardo Bonucci, para ganar 3-2 en la tanda de penaltis tras el empate a uno en la prórroga.

Este título es el primero de Italia en la Eurocopa desde 1968 y es el resultado de la inteligente reconstrucción de la selección por parte de Mancini tras su humillante fracaso al no lograr la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Preguntado por las lágrimas que derramó tras el partido, Mancini dijo: "Fue la emoción que sucede después de lograr algo increíble, de ver a los chicos celebrar, a los aficionados celebrar en las gradas".

"Fue ver todo lo que hemos conseguido crear, todo el trabajo que hemos realizado en los últimos tres años y concretamente en los últimos 50 días, que han sido muy duros".

"Nos hemos llevado muy bien, nunca ha habido problemas, y los jugadores tienen el mérito. No sólo en el terreno de juego, ya que han hecho un trabajo brillante, sino que creo que es el hecho de que hayamos sido capaces de forjar este espíritu de equipo".

"Han creado algo que nunca podrá romperse en el futuro. Siempre serán sinónimo de este triunfo porque se respetan mucho".

El veterano defensa Bonucci ganó el premio a la estrella del partido de la UEFA al recoger su primer título internacional, nueve años después de perder la final de la Eurocopa 2012 ante España.

El jugador de 34 años gritó a la cámara tras el partido "It's coming to Rome" ("(El trofeo) viene a Italia", una respuesta al cántico "It's coming home" ("Viene a casa") popular entre los seguidores de Inglaterra.

"Lo escuchamos día tras día desde el partido contra Dinamarca, que la copa vendría a casa, a Londres", dijo Bonucci.

"Lo sentimos por ellos, pero la copa volará hacia Roma y así los italianos de todo el mundo podrán saborear este torneo".

"Es por ellos, es por nosotros, hemos dicho desde el primer día que creemos que podemos hacerlo. Es justo que los italianos lo celebren en todos los rincones del mundo esta noche".

Bonucci es uno de los miembros más veteranos del equipo, pero jóvenes como el portero Gianluigi Donnarumma, mejor jugador del torneo, el centrocampista Nicolo Barella y el extremo Federico Chiesa impresionaron en la Eurocopa 2020 y dan esperanzas de un futuro brillante.

"Tuvimos la decepción de no clasificarnos para el Mundial, pero siempre hay que creer, luchar por lo máximo y no rendirse nunca", añadió Bonucci.

"Este es un renacimiento para el fútbol italiano. Ahora estoy seguro de que esta plantilla y este entrenador seguirán dando muchos titulares en el futuro".

(Reporte de Alasdair Mackenzie; edición de Ken Ferris, traducido por Tomás Cobos)