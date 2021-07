Maduro dice que fue detenido un jefe de grupo que combatía en zona fronteriza

Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente Nicolás Maduro (c), durante una alocución este domingo en Caracas (Venezuela). EFE/PALACIO DE MIRAFLORES

Caracas, 11 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que fue detenido un jefe del grupo armado al que varias ONG identificaron como disidentes de las FARC y que combatía contra las Fuerzas Armadas en el estado fronterizo Apure.

En una larga declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro aseguró que el detenido, al que identificó por el alias de "José Peligro", fue arrestado en el municipio Elorza de Apure y aseguró que se trata de un "paramilitar".

"Hemos capturado a un jefe del grupo paramilitar que hemos combatido en los últimos meses en el Apure, lo capturamos con dos de su lugartenientes (...) ya está en Caracas (...) y declara que había salido de sus guaridas en territorio colombiano, pasó el (río) Arauca porque venía a Caracas a un plan", dijo el mandatario sin aclarar cuál era ese plan.

Sobre el conflicto que estalló en marzo pasado en Apure, las autoridades han facilitado escasa información oficial y, hasta el momento, no han confirmado cuántos militares han fallecido ni a qué grupo armado combaten, pese a que los militares han difundido fotos de uniformes incautados con el logo de la ya desarmada guerrilla de las FARC.

Ante esa falta de datos, la ONG Fundaredes difundió numerosas informaciones sobre la situación.

El pasado 2 de julio, el director de esa organización, Javier Tarazona, fue arrestado junto a su hermano Rafael y el activista Omar García. Los tres han sido acusados de los delitos de "traición a la patria, terrorismo e incitación al odio", según informó el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

RELACIONA LOS TIROTEOS EN CARACAS CON LA OPOSICIÓN

Durante su discurso, Maduro también se refirió a los enfrentamientos en el oeste de Caracas entre el miércoles y el viernes pasados en los que fallecieron tres agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y uno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

"Se conocerán, en las próximas horas, más elementos y más pruebas de la articulación de la ultraderecha golpista con este plan de violencia desatada, de terrorismo desatado para tratar de generar lo que ellos decían 'una insurrección popular armada desde los barrios de Caracas'", prometió el gobernante.

Al respecto, subrayó que buscaban generar "una guerra civil entre venezolanos".

Maduro también dijo que las bandas, cuyos tiroteos paralizaron la vida en parte del oeste de Caracas durante 72 horas, "asesinaron a gente inocente" que estaba "caminando por un plaza" o "abasteciendo gasolina".

Sin embargo, y tal y como hizo ayer la ministra de Interior, Carmen Meléndez, en el primer balance oficial, no confirmó el número de viandantes fallecidos por las balas perdidas.

En el informe oficial, Meléndez aseguró que 22 delincuentes fueron "neutralizados", una palabra usada de forma ambigua por las autoridades y que no permite conocer si fallecieron en los enfrentamientos o fueron arrestados.

Esos delincuentes, prosiguió Maduro, eran grupos "haciendo acciones terroristas contra el pueblo de Venezuela, articulados con la derecha golpista".

"Tenemos las pruebas en las manos, articulados con la derecha golpista de manera directa para crear un ataque sobre Caracas", apostilló.

Durante la operación, las fuerzas policiales lograron "incautar armas oficiales de la fuerzas policiales y militares de Colombia".

En el primer balance, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que habían sido detenidos tres supuestos "paramilitares colombianos" en la barriada conocida como Cota 905, desde donde comenzaron los disparos y en el que varias bandas de delincuentes tienen su guarida.