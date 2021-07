Los imprescindibles para el cuidado de tu piel que no pueden faltar en tu neceser de vacaciones

12-07-2021 Te descubrimos aquellos productos para el cuidado capilar, facial y corporal que no pueden faltar en tu neceser este verano POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SM CONTENT STUDIO



MADRID, 12 (CHANCE)



Julio y agosto son, por excelencia, los meses de vacaciones para la amplia mayoría, así que si todavía no estás disfrutando de ese merecido descanso después de un año especialmente duro por las restricciones impuestas por el Covid, estarás a punto de hacerlo. Es época de maletas y equipajes pero, además de ropa - principalmente bikinis y vestidos veraniegos para todo tipo de ocasión - y complementos, hay que prestar especial importancia a nuestro neceser.



Y es que, además de los productos de higiene - tales como pasta de dientes, champú o desodorante - debemos incluir hidratante para cara y cuerpo, protección solar, protector capilar, bálsamo labial, maquillaje... Tantos productos a tener en cuenta que, en ocasiones, olvidamos algún imprescindible que sí o sí debería acompañarte en vacaciones.



Tal y como señala la farmacéutica Rocío Escalante, "en estos meses, los rayos UV son más potentes y normalmente estamos más expuestos a ellos, así que la protección solar se convierte en imprescindible en cualquier destino, también en la montaña o en la ciudad. Junto a la protección hay que aumentar la hidratación, porque tanto el sol, como el calor y el aire acondicionado provocan deshidratación. Por otra parte, es normal que estando de vacaciones nos relajemos un poco, así que conviene elegir productos multiusos y de texturas agradables, ligeras, que se absorban rápidamente* esto ayudará a que los usemos".



De la mano de la experta, te descubrimos qué cosméticos y productos de cuidado facial, corporal y capilar que no pueden faltar en tu neceser de vacaciones. ¡Toma nota y no te olvides de ninguno!



- Protección solar para el rostro, el cuerpo, el cabello o los labios. "Hay que proteger todo el cuerpo, incluidos los labios, por eso siempre llevo un bálsamo labial con SPF y también el pelo, con protectores solares capilares. Recomiendo usar un fotoprotector facial adecuado a cada tipo de piel para evitar la grasa y los brillos. En el cuerpo, es mejor optar por una crema solar que cubre más, pero para reaplicar podemos elegir los esprays que son más prácticos".



- Limpiador facial. "Es importante limpiar adecuadamente la piel siempre y también en verano. Después de un día de playa/piscina es esencial limpiar, antes de hidratar y calmar. Lo ideal es que llevemos dos para asegurarnos de que la piel queda completamente limpia: un limpiador con textura oleosa que nos asegura la eliminación del maquillaje o de los filtros solares, y un limpiador al agua".



- Hidratantes. "La hidratación en verano es fundamental. Para el rostro aconsejo cremas con ácido hialurónico, ceramidas, lípidos* que refuercen la barrera cutánea. Para el cuerpo lociones hidratantes o aftersun para reparar después de un día de playa/piscina. Me gusta, además, incluir un prolongador del bronceado, que lo uso toda la temporada desde la primavera, para preparar la piel antes y después para prolongar el tono".



- Antioxidantes. "En verano la reserva de antioxidantes naturales se agota antes, así que es importante usar un buen antioxidante en el rostro cada mañana, como primer paso después de la limpieza. Antioxidantes y protección solar facial es una buena rutina para el día, con la que nuestra piel estará bien protegida del daño solar".



- Cremas reparadoras. "El calor y el sol disparan las irritaciones en la piel en zonas como los muslos, las axilas, los pies* Así que en mi neceser también incluyo alguna crema calmante y reparadora, tipo Cica, para hacer frente a rojeces, irritaciones, rozadoras, picaduras*".



- Cosméticos para el contorno de los ojos. "Para evitar que después del verano el contorno de los ojos muestre más arrugas, es aconsejable llevar un producto específico para hidratar esta zona. Hay que usarlo mañana y noche".



- Aceite para el pelo. "Además de proteger el pelo del sol con protectores capilares, gorras, pañuelos* es importante hidratarlo mucho con champús, mascarillas y aceites capilares. Puedes usarlo por la noche, para que actúe mientras duermes o 15 minutos antes del lavado. Además, son muy prácticos los acondicionadores sin aclarado para poder peinar el pelo después del baño en la playa/piscina sin que sufra".



- Aguas termales y brumas. "Y también aconsejo las aguas termales y brumas que rehidratan, calman, alivian irritaciones, sarpullidos, regeneran* y son agradables para refrescar la piel en cualquier momento".