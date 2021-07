Foto viral de cadáver ensangrentado no muestra al presidente de Haití

Guardias vigilan la morgue donde se encuentra el cuerpo del presidente Jovenel Moise, el 10 de julio de 2021, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Orlando Barría

Bogotá, 11 jul (EFE).- No es Jovenel Moïse, el presidente de Haití asesinado a tiros la madrugada del miércoles en su casa de Puerto Príncipe, quien aparece en una fotografía que se ha hecho viral al mostrar un cadáver ensangrentado posado en el pavimento.

Se trata de una imagen sacada de contexto tomada en 2020 y que retrata otro crimen de importancia en ese país.

A través de publicaciones en Facebook y Whatsapp, usuarios han masificado en varios países de América Latina una instantánea de contenido sensible, que muestra -en color y otras veces en blanco y negro- a un hombre sin vida con sangre en su vestimenta.

“Cuerpo sin vida de Jovenel Moïse, presidente de Haití asesinado esta madrugada a tiros”, asegura una de las publicaciones.

Otra, que utiliza la misma leyenda pero con una foto del mandatario aún con vida durante un acto público, añade un enlace a un grupo en la aplicación de mensajería instantánea Telegram que permite acceder a la imagen sin censura.

En internet, hay también registros de medios de comunicación centroamericanos que compartieron el material y lo acreditaron como verdadero.

DATOS: Lo cierto es que la imagen no corresponde al asesinato de Moïse, sino a la muerte violenta en agosto de 2020 del antiguo presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe y defensor de los derechos humanos internacional, Monferrier Dorval.

Una búsqueda inversa de la fotografía conduce hasta portales informativos haitianos que registraron el 28 de agosto de 2020 el asesinato de un tiro en la entrada de su hogar del abogado.

Desconocidos interceptaron al también profesor y acabaron con su vida en el sector capitalino de Pèlerin, de hecho no muy lejos de la residencia de Moïse.

“MATARON AL MAESTRO MONFERRIER DORVAL”, asegura una de las entradas que comparte un vídeo en el que se incluye la fotografía y que está fechada en 2020.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Dorval fue un abogado haitiano ejemplar” y “una luz clara en el campo de los derechos humanos y del derecho constitucional”, por lo que su asesinato causó gran conmoción en el país caribeño.

El mismo recurso de revisión digital de la fotografía también lleva hasta imágenes tomadas por el fotógrafo Jeanty Emmanuel para la Agencia EFE en Puerto Príncipe el 1 de septiembre de 2020.

En ellas, se ven a decenas de estudiantes de la Universidad Estatal de Haití mientras se manifestaban en las calles contra la inseguridad y en repudio al asesinato de Dorval.

Una de esas fotos muestra a un estudiante sosteniendo una impresión en papel de la imagen ahora viral y que, por tanto, es atribuida falsamente al asesinato del mandatario haitiano.

HAITÍ PIDE AYUDA TRAS EL MAGNICIDIO

Haití ha pedido apoyo internacional para investigar el asesinato del presidente Moïse y también en materia de seguridad, aseguró el jueves la enviada de la ONU al país, Helen La Lime.

La diplomática se expresó así en declaraciones a los periodistas tras una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada de urgencia para abordar la crisis en la nación.

Haití ha declarado el estado de sitio durante 15 días a raíz del asesinato del presidente.

En los hechos resultó herida también la esposa del mandatario, Martine Moïse, quien luego fue trasladada a EE.UU. para recibir atención médica.

Las autoridades de Haití arrestaron el 9 de julio a quince colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano por su supuesta implicación en el magnicidio.