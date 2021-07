Filipinas celebra 5 años de su victoria legal en el mar de China Meridional

Manila EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Bangkok, 12 jul (EFE).- Las autoridades filipinas celebraron este lunes el quinto aniversario del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que le dio la razón en su disputa soberanista en el mar de China Meridional frente a Pekín, que no reconoció la decisión.

En un comunicado, el ministro de Exteriores filipino, Teodoro Locsin, afirmó que el laudo de la corte supuso la victoria del derecho frente a la fuerza y contribuyó al robustecimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que rige el derecho marítimo internacional.

"En 2012 nosotros éramos David en nuestra soledad, contra un Goliat, en medio de espectadores indiferentes", señaló Locsin en referencia al año en el que presentaron su demanda ante el tribunal de La Haya.

Cuatro años más tarde, el tribunal atribuyó a Filipinas la titularidad de varios territorios del mar de China Meridional, como el atolón Scarborough o parte del archipiélago Spratly.

China, que alega derechos históricos sobre casi la totalidad del mar y los archipiélagos que hay en él, se ha negado a reconocer el fallo hasta hoy.

Para recordar el fallo, grupos de filipinos se manifestaron frente al consulado de China en Manila para exigir al país que abandone las aguas filipinas.

La petición ante la corte de La Haya se realizó bajo el mandato del expresidente filipino Benigno Aquino, que falleció el pasado 24 de junio a causa de un fallo renal debido a la diabetes que padecía.

Sin embargo, el laudo se produjo con el actual jefe del Estado, Rodrigo Duterte, quien ha tratado de no presionar a Pekín para no provocar al "gigante asiático".

China, que ha creado varias bases militares en islas artificiales, continúa con sus actividades de patrulla y pesqueras en las aguas que según la corte pertenecen a Filipinas.

Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwan y Brunéi reclaman partes de este estratégico mar -por el que circula el 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de yacimientos de petróleo y gas- aunque China se atribuye la soberanía de esas aguas casi en su totalidad.