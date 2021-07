Eugenio Derbez arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

Eugenio Derbez (@ederbez) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 1.272.011 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares:





Mi familia… expectativa 👉🏻 realidad The inevitable gap between… #DeViajeConLosDerbez #FamiliaPeluche





REPOST @aislinnderbez /// Un día (yo tenía 12 años) mi papa pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas)… “Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que me las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana”. le dije. “Ah ok” contestó mi papá firmando. “listo, ten”. “Pero… no me vas a regañar?” pregunté. “Para qué?” “Pues reprobé…” “Pues estudia más para la próxima y ya!” dijo. Yo me le quedé viendo muy confundida. “Pero mi mamá quería que que me regañaras y me castigaras.” “A ver, llámale a tu mamá y pásame el teléfono”. Y le llamé… Cuando ella contestó, mi papá empezó a gritar fúrico: “No puede ser Aislinn!!! de verdad estás canija! Íbamos a ir al parque por un helado pero olvídate de eso! Matemáticas reprobadas, carajo! Qué vergüenza, te pasas!” Y colgó. Me le quedé viendo a mi papá algo asustada sin entender bien lo que había pasado. En eso el suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: “Listo! ya te regañé! Vamos por un helado!”. No se qué tan “bien o mal” estuvo eso😂 pero esa y muchas más anécdotas de este estilo nunca se me olvidaron… Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio papá… Te amo con todo mi corazón @ederbez♥️ #FelizDíaDelPadre





Los hijos no nacen con instructivo. Si a eso le sumas que cada uno trae incluido su propio temperamento y carácter, se vuelve aún más complicado. Para mí, ser papá no significa que siempre debamos ser compatibles y que todo sea perfecto, se trata de que mis hij@s entiendan que por sobre todas las cosas y ante cualquier situación, más allá de todo, siempre serán lo más importante en mi vida. / Children are not born with a manual or set of instructions. Each child comes with their own character and personality, making things complicated at times. For me, being a father is not about being perfect, it's about my children knowing that they are the most important part of my life. My children will always come first, no matter what.





9 años después… compruebo que más vale sapo divertido que príncipe aburrido. Gracias @alexrosaldo por aguantarme siendo más sapo que príncipe. / It just goes to show that 9 years later an adventurous and funny toad is better than a boring prince. Thank you @alexrosaldo for putting up with me being more of a toad than a prince.





Aquí les comparto el video que está rompiendo récords en mi Facebook 👇🏻 Federica Peluche y Bibi se quisieron sumar a #deviajeconlosderbez 2 y… esto fue lo que pasó. @consueloduval @reginablandon @deviajeconlosderbez @primevideomx

Eugenio González Derbez (Milpa Alta, Ciudad de México; 2 de septiembre de 1961), es un comediante y productor mexicano. Es hijo de la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez y de Eugenio González Salas. Saltó al público de América del norte como actor, con sus películas No se aceptan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover.

Nació en la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, en 1961; fue el menor de los dos hijos concebidos por la actriz Silvia Derbez y por Mario Eugenio Agustín Ramón González Sánchez de Tagle (1915–1986),​ publicista. Su hermana Sylvia Eugenia Marcela nació en 1959. Por vía paterna, desciende de una antigua y poderosa familia de la Nueva España;​ por la materna, de inmigrantes franceses oriundos de Barcelonnette. Desde que era muy pequeño, su gusto por la actuación se desarrolló en él y en 1973 se inició como extra en telenovelas.

Pese a la renuencia de su padre, antes de cumplir quince años, su madre lo había inscrito a clases de piano, acordeón, órgano, guitarra, batería, canto y ballet.​ Siguió actuando, a la par de sus estudios académicos en el Centro Escolar Panamericano de la colonia Del Valle;​ y en 1980 comenzó a tomar clases formales de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Realizó además estudios como realizador cinematográfico y de dirección de cine en los talleres del Instituto Mexicano de Cinematografía. También apareció en el programa En Familia con Chabelo, como edecán.

Después de haber participado en programas semanales como Cachún cachún ra ra! (1984) y ¡Anabel! (1988), realizó su primer programa de sketches, llamado Al derecho y al derbez (1993), que sería el punto de inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana. Más adelante, también surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

Eugenio González también ha participado también en películas y series estadounidenses, así como en el doblaje ocasional de voces al español. En agosto de 2014, lanzó su canal de videos en YouTube.