Estados Unidos.- Yellen plantea a los países de la eurozona estudiar estímulos adicionales para afianzar la recuperación

12-07-2021 From left to right: Paschal DONOHOE (Minister for Finance of Ireland and President of the Eurogroup), Janet YELLEN (US Treasury Secretary) ECONOMIA DARIO PIGNATELLI



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha advertido a los países de la Unión Europea de la necesidad de mantener una posición fiscal expansiva y de estudiar la posibilidad de introducir medidas fiscales de estímulo adicionales para garantizar una recuperación sólida y sostenible en el futuro.



En su intervención durante la reunión del Eurogrupo de este lunes, Yellen ha defendido ante sus homólogos de la zona euro la importancia de que la postura fiscal siga siendo de apoyo en 2022.



"De cara al futuro, es importante que los Estados miembros consideren seriamente medidas fiscales adicionales para garantizar una recuperación nacional y mundial sólida, y para reconstruir Europa de una manera sostenible en el futuro que proporcione beneficios tangibles a todos los ciudadanos de la UE", ha señalado.



De este modo, ha considerado "una parte esencial" la creación de un marco fiscal de la UE con suficiente flexibilidad para permitir que los países respondan enérgicamente a las crisis e inviertan en infraestructura sostenible; investigación, desarrollo y tecnología para hacer frente a la crisis climática; y otras áreas que pueden fomentar la convergencia económica y el crecimiento inclusivo.



"El marco fiscal debe respaldar una economía del futuro y no conducir a resultados económicos procíclicos", ha apuntado la expresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos.



En este sentido, ha celebrado el acuerdo para implementar el fondo de recuperación 'Next Generation EU', que ha calificado como "un proyecto grandioso" que reducirá la probabilidad de que esta crisis dé lugar a peligrosas divergencias en los resultados económicos entre los países de la Unión, añadiendo que seguir en la agenda de la Unión Económica y Monetaria a largo plazo, incluida la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales, "es bueno para Europa, bueno para los Estados Unidos y bueno para el mundo".



IMPUESTO MÍNIMO DE SOCIEDADES.



Por otra parte, Yellen ha recordado que brindar un apoyo fiscal continuo para rescatar nuestras economías e invertir en una recuperación inclusiva no significa deshacerse de la prudencia, ya que la sostenibilidad fiscal a largo plazo "es de vital importancia" y es una de las razones por las que se debe seguir trabajando colectivamente para implementar un impuesto mínimo global de al menos el 15%, en línea con el compromiso que asumió el G20 hace unos días.



"Esperamos que todos los estados miembros de la UE se sumen al consenso y que la Unión Europea avance en este tema a nivel de la UE", ha añadido la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, para quien es necesario acabar con la elusión tributaria practicada por las corporaciones.



"Necesitamos asegurarnos de que la economía globalizada no siga defraudando a las clases medias (...) Esta carrera hacia el fondo debe terminar y, trabajando juntos, podemos asegurarnos de que así sea", ha afirmado.



Asimismo, Yellen ha expresado la necesidad de que ambas potencias económicas sigan trabajando juntas para promover un orden internacional basado en reglas y contrarrestar las amenazas a los principios de apertura, competencia leal, transparencia y responsabilidad, que representan "las prácticas económicas injustas de China" o el comportamiento "maligno" de Rusia.



Antes de su encuentro con los ministros, Yellen ha tenido un almuerzo de trabajo en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.



"Mujeres trabajando por la recuperación", ha escrito Von der Leyen en un mensaje publicado en Twitter junto a una foto de las tres políticas. La jefa del Ejecutivo comunitario ha apuntado que la cita ha girado en torno a cómo "estimular" una recuperación "verde, digital y justa" a ambos lados del Atlántico.



La secretaria estadounidense también se ha visto con el comisario Economía, Paolo Gentiloni, quien a su llegada a la reunión del Eurogrupo ha confirmado que Bruselas aparca su propuesta para una tasa digital al menos hasta el otoño, cuando la OCDE deberá pronunciarse sobre el principio de acuerdo logrado este fin de semana en el G20 para una fiscalidad global para las multinacionales.



También el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, se ha visto con la norteamericana antes de la reunión de ministros y en ella el europeo le ha agradecido el "empujón decisivo" al acuerdo internacional y trasladado el compromiso europeo.