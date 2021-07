España.- Villacís pone a disposición de los cubanos "todas las plazas de Madrid" para "luchar por la libertad"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La coordinadora de Cs Madrid y vicealcaldesa de la capital, ha trasladado este lunes al pueblo cubano que pone a su disposición "todas las plazas de Madrid" para "luchar por la libertad que no hay ahora en Cuba".



Así lo ha manifestado ante la prensa desde la concentración frente al Congreso de los Diputados en apoyo a las movilizaciones registradas en Cuba, donde ha reivindicado como "una orgullosa vicealcaldesa de una ciudad libre que pondrá todas las plazas libres a disposición del pueblo de Cuba para combatir la dictadura, favorecer la libertad que no hay ahora en Cuba".



"Los españoles estamos con los cubanos, lo que no sabemos es dónde está el Gobierno de Sánchez, que es preso de ministros comunistas que apoyan el régimen de Castro, como Garzón", ha lanzado a renglón seguido.



Por ello ha instado a Pedro Sánchez a "estar más con el pueblo español", ya que en Cuba "hay secuestro de libertades, y cuando eso pasa, el mundo libre debería saber de qué lado ponerse". "Echamos en falta un presidente que esté a favor de la libertad y en contra de la dictadura. Viva Cuba libre", ha concluido.