El Paranaense visitará al América sin su portero Santos pero con David Terans

En la imagen, Aderbar Melo dos Santos Neto, portero del Atlético Paranaense. EFE/Rodolfo Buhrer/POOL/Archivo

Río de Janeiro, 11 jul (EFE).- El Athletico Paranaense brasileño, que el martes visitará al América colombiano en partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, viajará a Colombia sin su portero Santos, convocado para la selección brasileña que disputará los Juegos Olímpicos, pero con el delantero uruguayo David Terans.

El conjunto de Curitiba sufrirá la baja de dos de sus titulares habituales, Santos y el lateral Abner Vinicius, debido a que fueron convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde la selección brasileña intentará retener el oro que conquistó en Río de Janeiro 2016.

Santos, una de las principales estrellas del Paranaense, fue uno de los tres jugadores con más de 24 años convocados por el técnico André Jardine, junto con el internacional Dani Alves, debido a la necesidad de garantizar la seguridad en la portería brasileña.

Pese a ambas bajas, el Paranaense consiguió incluir a Terans en la lista de inscritos a la Sudamericana pese a que el uruguayo disputó algunos partidos de la competición este año cuando aún estaba en las filas del Peñarol de su país.

El uruguayo se convirtió en el principal jugador en el ataque del club brasileño desde que fue contratado hace un mes, ha anotado tres goles en once partidos y ha tenido participación en casi todas las demás anotaciones del conjunto.

Terans podrá debutar el martes como jugador del Paranaense en la Sudamericana tras haber sido una de las cinco modificaciones presentadas por el club en su lista de inscritos.

Los otros inscritos fueron jugadores de las categorías juveniles, como el portero Mycael, los centrocampistas Jader y John Mercado, y el delantero Emersonn, goleador del equipo Sub'17.

Otros siete jugadores fueron excluidos de la lista por ya no estar en el club, entre los cuales el veterano volante argentino Lucho González, ídolo del equipo y que se jubiló; el portero Jandrei, que volvió a la Liga italiana; y el zaguero Felipe Aguilar, transferido al Atlético Nacional colombiano.

El conjunto brasileño tiene previsto realizar un último entrenamiento en la mañana del lunes en Curitiba antes de viajar a Pereira, a donde fue trasladado el partido con el América por las restricciones impuestas en los estadios de Cali por causa de la pandemia de la covid.

El técnico del conjunto brasileño, el portugués Antonio Oliveira, lamentó que el club casi no pueda entrenar antes del partido con el América debido a la maratón de compromisos en los últimos días.

Por el Campeonato Brasileño, el Parananese visitó el martes al Santos, en donde cayó por 2-1, y este sábado cedió un empate en casa por 2-2 con el Bragantino, con lo que cayó al cuarto lugar en la clasificación de la Liga.

"No vamos a tener tiempo para entrenar en Colombia. Será un viaje largo pero esperamos traer un resultado importante que nos garantice la clasificación a cuartos de final", dijo Oliveira.

"Ahora pasamos a una fase eliminatoria, que es más exigente. Espero que la eliminatoria no termine para nosotros en el primer partido. Nos mediremos a un equipo difícil pero vamos a prepararnos lo mejor posible para dejar bien al club", afirmó.

Ante la ausencia de Santos, el responsable por la portería del Paranaense ante el América será Bento, mientras que Nicolás tendrá que asumir el lugar de Abner Vinicius.

La posible alineación del conjunto de Curitiba frente al de Cali es la siguiente: Bento; Marcinho, Thiago Heleno, José Ivaldo y Nicolás; Richard, Christian y David Terans; Nikao, Vitinho y Matheus Babi.