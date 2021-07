¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de andrealegarreta que están arrasando en Instagram!

andrealegarreta (@andrealegarreta) revolucionó las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 367.566 de interacciones entre sus aficionados.

50 años!!! Wow!! GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!! 🙏🏻♥️🎂🎉 Gracias Dios por cada segundo de mi vida!! Bendecida estoy, con mis amores, mi familia, amigos, salud, trabajo y seres que sin conocerme me apapachan… De lo malo, no es “malo” es aprendizaje, fortaleza y crecimiento… Gracias también por eso… Como dicen por ahí: Estoy en la edad perfecta para en vez de cumplir años, cumplir sueños… Hoy conecto con lo bonito… GRACIAS por tantos lindos deseos!! Que Dios les regrese todos sus deseos multiplicados por 1000 y que me los bendiga siempre!! #50 #MiCumpleaños #Bendecida #Feliz #Agradecida 🙏🏻♥️🎉🙏🏻🎉♥️🙏🏻🎉♥️ 🥳 🎂





Feliz #miércoles hermosuras!! 🖤💛 Hoy tocó falda y blusa de @bcbgmaxazria ⚫️🟡 #casi50 #ootd





Celebrando la vida… Celebrando mi vida y la presencia de ustedes en mis días!! Los amo!! @galileamontijo @figuerolas @andy rodriguez @andy_escalona @marisolglzc @lambgarcia @paulstanleyd @bernardojavier6 🎉🎉🎉🎉🎉🎉♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Gracias por el apapacho de PRE-CUMPLE!! 🎉🎉♥️♥️♥️♥️ #Casi50





Nosotras… ♥️♥️♥️♥️♥️ #girlsjustwannahavefun





Gracias @lovitmx por mi regalo adelantado!! Que cosa esta bellezaaaaaaa de chamarra personalizada, hecha a mano por artesanos!! La AMO!! Vean las bellezas que tiene @lovitmx ♥️✨

Andrea Legarreta Martínez nació el 12 de julio de 1971 en la Ciudad de México, México. Inició como modelo de comerciales de televisión a los 2 años de edad, a los 8 años de edad ingresó a estudiar canto, baile y actuación en el Centro de Capacitación Artística (CEA) de Televisa y participó en programas unitarios como Nosotros los Gómez, Papá soltero, Tres Generaciones, Plaza Sésamo y la telenovela Carrusel, entre otros.

A los 16 años Andrea Legarreta ingresa al grupo musical Fresas con crema y comienza su carrera como conductora en el programa Música futura, a la par que regresa a las telenovelas con Más allá del puente, Simplemente María, Alcanzar una Estrella, Muñecos de papel, Baila conmigo, La sombra del otro, No tengo madre, entre muchas otras.

En 1989 inició su carrera en cine en la cinta mexicana Ladrones de tumbas al lado de Fernando Almada, Erika Buenfil y el primer actor Roberto Cañedo, también participó en esta cinta Ernesto Laguardia, quien más tarde sería su compañero de conducción en el programa Hoy. En 1993 participó en la radionovela Vereda de espinas. Ese mismo año protagoniza, junto con Kate del Castillo, Héctor Soberón y el debutante Javier Gómez, la película Nada que ver, producida por Humberto Zurita y Christian Bach.

En 1995 Andrea Legarreta regresó a la conducción con el programa Ombligo Club y en 1996 participa en el programa de Óscar Cadena, Cómplices en familia, junto con Juan Carlos Nava "El Borrego" y Gaby Castro. En 1996 condujo Tu Espacio de Expresión, Valores Bacardí y Compañía, certamen en el que participan jóvenes en la modalidad de intérpretes, vídeos y carteles. Luego de participar en más de 10 telenovelas, en 1997 regresó a los programas de televisión para conducir, por invitación del periodista Guillermo Ochoa, en el programa Hoy Mismo, que duró 2 años; no obstante, llegó una nueva emisión titulada simplemente Hoy. Este nuevo programa, en el que ha sido conductora titular durante más de 20 años, le dio la oportunidad de afianzar su carrera.

En el año 2000 comenzó Aquí Entre Dos, un nuevo proyecto al que fue invitada por la productora Carmen Armendáriz y en el que nuevamente fungía como conductora del programa al lado de Martha Carrillo. Simultáneamente a este proyecto comienza en radio el programa La Chuchis y la Cuquis. Por esa misma época, Andrea Legarreta, junto con Lilia Aragón y Pilar Boliver, decidió integrarse en el elenco original de la puesta en escena de Los monólogos de la vagina.

En 2002 protagonizó la telenovela ¡Vivan los niños! junto con Eduardo Capetillo, en la cual interpretó el papel de la tierna maestra Lupita. Desde el final de esta telenovela, Andrea Legarreta se ha dedicado principalmente a la conducción de programas televisivos y solo ha aparecido esporádicamente en telenovelas con participaciones especiales.