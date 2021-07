Diego 'El Cigala', muy bien acompañado tras su reciente detención por presunta violencia de género

10-07-2021 El cantaor flamenco Diego 'El Cigala', durante un concierto del festival Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 10 de julio de 2021, en Madrid (España). 'El Cigala' actúa este sábado en Noches del Botánico. Lo hace un mes después de que el juez de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid acordase su puesta en libertad tras declarar por la presunta comisión de un delito de malos tratos continuados, del que no constaban denuncias denuncias previas, según fuentes jurídicas. SOCIEDAD Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 12 (CHANCE)



Hace justo un mes, el pasado 10 de junio, Diego 'El Cigala' era detenido en un hotel madrileño tras ser acusado por su exmujer de un presunto delito de violencia de género. Tras pasar la noche en el calabozo y declarar ante el juez, el artista salía en libertad por no haber riesgo de fuga y declaraba, sin rastro de preocupación en sus palabras y proclamando su inocencia, que las mujeres siempre buscaban los dineros.



Poco a poco, y con las aguas mucho más calmadas, 'El Cigala' retoma su vida y lo hace muy bien acompañado por una misteriosa joven con la que se mostró de lo más relajado y con la que le vimos compartir confidencias a su llegada a uno de los hoteles más exclusivos de la capital.



Una nueva compañía con la que derrochó complicidad y que podría ser más que una amiga pero de la que, visiblemente molesto con nuestra presencia, el cantante prefirió no hablar. "A usted qué le importa" fue su respuesta cuando le preguntamos si la joven era una 'amiga especial', sin disimular su enfado.



Sin aclarar si todavía tiene algún juicio pendiente por la acusación de delito de violencia de género por parte de su exmujer, 'El Cigala' tampoco ha querido pronunciarse sobre la cancelación de varios de sus conciertos en nuestro país tras su detención por presunto delito de maltrato. ¡Dale al play y no te pierdas la evidente molestia del artista cuando le preguntamos por sus problemas legales y por la nueva mujer que le acompaña!