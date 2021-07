Cuba.- Monasterio pide que acabe la "represión" en Cuba y acusa a la izquierda de "fomentar el neoesclavismo"

Reitera que Sánchez es "el peor" presidente que ha tenido España en 80 años



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este lunes frente al Congreso de los Diputados que acabe la "represión" en Cuba y ha acusado a la izquierda española de "fomentar el neoesclavismo" por ir a los hoteles "castristas" y pagarles "los diezmos" a los líderes del régimen para que "luego les llegue un mínimo euro todo ello al pueblo".



"Se van todos a los hoteles de los castristas para pagarle los diezmos a los castristas para que les llegue un mínimo euro de todo eso. Eso es el neoesclavismo de la izquierda y el cinismo de la izquierda española que luego se pasean con la bandera cubana", ha lanzado la líder regional de Vox.



Asimismo, al ser preguntada por si condena el franquismo, ha asegurado que rechaza "todas las dictaduras" y ha cargado contra la izquierda por "hablar de Franco y no de Castro", a lo que ha añadido que el presidente, Pedro Sánchez, es "el peor en 80 años" y ha instado al socialismo a hacer "una reflexión" porque, a ojos de Monasterio, no está "con el pueblo" sino con "las élites" de Cuba.



"Queremos que acabe la represión, el castrismo, que estos asesinos se les juzgue y el pueblo cubano recupere su dignidad, libertad y el derecho a vivir en paz. No es solo un tema humanitario, sino de recobrar lo que durante décadas se les ha negado", ha expuesto Monasterio, quien se ha comprometido a seguir "dando voz" al pueblo cubano.



La concentración a la que ha acudido la líder de Vox es una muestra de rechazo "ante el levantamiento pacífico del pueblo de Cuba en el que han participado cientos de miles de cubanos en toda la isla de Cuba".



La organización convocante ha destacado además que la violencia policial es "inédita" y ha agregado que el objetivo de la protesta es "exhortar al Gobierno de Cuba a que no reprima de forma violenta las manifestaciones pacíficas con reclamos democráticos y de derechos de cientos de miles de ciudadanos cubanos en toda la isla".