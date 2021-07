Canadá arrolló, EE.UU. no convenció y El Salvador golpeó al último invitado

Fotografía de archivo de los canadienses Cyle Larin (c) y Doneil Henry (d). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Houston (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Canadá con una goleada y Estados Unidos con un triunfo por la mínima tomaron el control del Grupo B de la Copa Oro en un domingo negativo para el último invitado al torneo, Guatemala, que cayó ante El Salvador por 2-0 en el partido que completó la programación en la zona A.

Canadá atropelló a Martinica por 4-1 y en el partido de fondo Estados Unidos comenzó con potencia frente a Haití, marcó un gol a los 8 minutos pero el partido bien pudo acabarse ahí pues no tuvo más historia.

Al final de la jornada El Salvador se aprovechó de la correría que debió encarar Guatemala para hacer las maletas y viajar a Estados Unidos para tomar el puesto de Curazao, que abandonó la competición al registrar un elevado número de contagios de coronavirus en su delegación.

Canadá se impuso con suficiencia en el Children's Mercy Park de Kansas City con espectadores en las gradas y de remontada propinó la primera goleada.

No obstante, Martinica deapró un gran susto al rival del Norte al marcar el primer gol del encuentro en el minuto 10 a través de Emmanuel Riviere.

Pero la felicidad duró apenas seis minutos pues Cyle Larin igualó, y a los 20 desequilibró Jonathan Osorio.

A los 26 aumentó Stephen Eustaquio y así se fueron ambas selecciones al descanso.

Canadá puso la puntilla en el minuto 89 a través de Theodor Corbeanu.

Horas después Estados Unidos no pudo pasar del 1-0 frente a una selección de Haití diezmada por el coronavirus.

Los tres puntos los garantizó el defensor Sam Vines. Fue su primer gol con el equipo de las Barras y las Estrellas, cuyo entrenador Gregg Berhalter hizo debutar a nueve jugadores.

Haití debió recomponer su equipo a última hora al descubrir cinco casos de coronavirus.

La segunda jornada en el Grupo B pondrá frente a frente este 15 de julio a Canadá con Haití, y a Estados Unidos con Martinica en Kansas City.

El Salvador, que se encontró con la sorpresa del abandono a última hora de Curazao y el aplazamiento de su debut en el Grupo A para dar tiempo a la llegada de Guatemala a Frisco (Texas), tuvo hoy un debut relativamente cómodo.

Los goles de la selección salvadoreña llegaron al minuto 81 a través de Alex Roldán, que milita en los Seattle Sounders, de la MLS, y Joaquín Rivas en el 96.

Con su triunfo, el Salvador ha tomado el liderato del Grupo A, donde México no pudo pasar el sábado del empate sin goles frente a Trinidad y Tobago, que serán sus próximos rivales.

En la segunda jornada, este miércoles, El Salvador se enfrentará con Trinidad y Togabo y Guatemala con México en el Cotton Bowl, de Dallas.