Bulgaria.- Pronósticos de las elecciones de Bulgaria muestran un parlamento dividido y un ajustado liderazgo del ITN

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Los pronósticos de las elecciones parlamentarias de Bulgaria han mostrado este domingo un parlamento dividido y un ajustado liderazgo del partido Existe ese Pueblo --ITN, por sus siglas en búlgaro-- de Slavi Trifonov, según indica el recuento de la agencia Gallup International y de la radio búlgara BNR.



ITN y el partido conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria --GERB, por sus siglas en búlgaro-- del ex primer ministro Boiko Borisov apuntaban a una carrera cara a cara en la elección un nuevo Parlamento nacional por segunda vez en 100 días y después de tres intentos fallidos de formar Gobierno. Según el pronóstico, el primero habría obtenido el 23,2 por ciento de los apoyos mientras que el GERB el 22,9 por ciento.



Asimismo, otros cuatro partidos habrían podido acceder al Parlamento --BSP (14,2 por ciento), Bulgaria democrática (13,2 por ciento), MRF (11,4 por ciento) y ¡Ponerse de pie! (5,1 por ciento)-- y los datos han mostrado una participación del 38,4 por ciento de la población llamada a votar.



Otro recuento paralelo de Alpha Research con el 100 por ciento de los votos nacionales procesados pone en cabeza al partido ITN con un 23,9 por ciento seguido del GERB con un 23,4%, recoge la agencia Bloomberg.



La pérdida de votos del GERB, el anterior partido de Gobierno en Bulgaria, se ha justificado con las revelaciones del Ejecutivo interino sobre supuestos escándalos de corrupción y mala administración.



El GERB había ganado las elecciones parlamentarias ordinarias del 4 de abril con un resultado del 26 por ciento, pero tras los comicios no ha conseguido encontrar socios para poner en marcha una coalición. El partido ITN obtuvo el 17,6 por ciento de los votos y no quería formar un Gobierno en minoría.



Está surgiendo de nuevo un parlamento fragmentado y es probable que la formación de un Ejecutivo regular sea difícil si los partidos del campo anti-Borisov alrededor del ITN no alcanzan la mayoría absoluta.



Después del cierre se han podido publicar los pronósticos basados en las encuestas a pie de urna, y se espera que los resultados oficiales puedan llegar hasta cuatro días después de la elección.