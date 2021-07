Bolsonaro y el jefe del Supremo se reúnen para rebajar las tensiones por las elecciones

En la imagen, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Fux. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 12 jul (EFE).- El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y el presidente de la Corte Suprema, el juez Luiz Fux, se reunieron este lunes para rebajar tensiones después de que el gobernante pusiera en duda la celebración de las elecciones de 2022, si no se adopta el voto impreso.

Fux dijo a la salida del encuentro que invitó a Bolsonaro para destacar "lo importante que es para la democracia brasileña el respeto a las instituciones y los límites impuestos por la Constitución" y aseguró que el gobernante "entendió" el mensaje.

La semana pasada, el jefe de Estado, líder de la extrema derecha brasileña y en caída libre en los sondeos de popularidad y de intención de voto, insinúo en varias ocasiones que no habría elecciones el próximo año, si no se aprueba un proyecto legislativo que instaura el voto en papel.

Asimismo, calificó de "idiota" al presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, también juez del Supremo, ante la oposición de este último al voto impreso frente al actual sistema electrónico, que se usa en Brasil desde 1996.

Bolsonaro, que pretende presentarse a la reelección, aunque a un año y medio de los comicios está lejos de esa posibilidad, según las últimas encuestas de opinión, insiste en que las urnas electrónicas son "fraudulentas".

Si bien el presidente brasileño no ha presentado hasta el momento pruebas al respecto, como le ha solicitado ya el Tribunal Superior Electoral.

Por otro lado, Fux también informó que pactó con Bolsonaro organizar una reunión con los líderes de los tres poderes para "fijar metas sólidas para la democracia brasileña con miras a la estabilidad del régimen político" vigente.

"La postura de un presidente tiene que ser discreta y dialógica", manifestó el presidente de la máxima corte brasileña.

Por su parte, Bolsonaro afirmó que en la reunión discutieron "la relación" entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y que estuvieron de acuerdo en que ambas esferas tienen "límites", los cuales están definidos en la Constitución.

"Estamos perfectamente alineados, somos respetuosos para con la Constitución y cada uno tiene vigilar lo que ocurre dentro de su poder. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, no pretendemos salirnos de esos límites", manifestó un Bolsonaro con un tono más moderado con respecto a la semana pasada.