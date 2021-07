Bolsonaro lamenta el día "muy triste" de ayer en Cuba y la detención de los manifestantes

En la imagen un registro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia (Brasil). EFE/Archivo

Brasilia, 12 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó este lunes el día "muy triste" que vivió Cuba, cuando miles de ciudadanos salieron el domingo a las calles a pedir libertad y recibieron "balas de goma, golpes y prisión", en la mayor protesta en la isla desde los años 90.

"El día de ayer fue un día muy triste por lo que pasó en Cuba. Uno nunca cree que va a llegar a ese punto y que va a tener problemas como tienen otros países por aquí", declaró Bolsonaro en su saludo a simpatizantes que lo esperaban a su salida en el Palacio da Alvorada, la residencia presidencial.

"El pueblo fue para pedir cuatro cosas: alimentos -como es bueno el socialismo, pero no falta área para plantar tabaco, porque la elite vive de eso- y fueron a pedir electricidad porque el petróleo que iba de Venezuela está cayendo bastante y la fuente de energía de ellos es esa que viene de combustibles fósiles", opinó.

"Pero, además de alimentos, electricidad e internet -que no existe-, fueron a pedir libertad y recibieron balas de goma, golpes y prisión", completó el jefe de Estado.

Según el líder de ultraderecha, "a pesar de todo eso, hay personas en Brasil que apoyan a Cuba y Venezuela. Dirigentes que fueron varias veces a tomar champaña con (el fallecido líder cubano) Fidel Castro y Whisky en Venezuela con (el presidente, Nicolás) Maduro. Hay gente aquí que apoyan a ese tipo de gente".

"Todo el mundo tiene mascotas y no hay más perros y gatos en Venezuela porque se los comieron todos. Eso es el comunismo. Una cosa fácil es pregonar igualdad, solo que igualdad en medio de la pobreza", afirmó.