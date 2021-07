Blades dice que no sorprenden las protestas en Cuba tras décadas de dictadura

El cantante panameño Rubén Blades. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de Panamá, 12 jul (EFE).- El cantautor panameño Rubén Blades dijo este lunes que "no deben sorprender" las recientes protestas en Cuba, pues es "natural" que ocurran tras "más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión".

"Lo que me extraña es que existan aún defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente", dijo el también actor y exministro de Turismo panameño.

En un escrito en sus redes sociales, el intérprete de "Pedro Navaja" criticó que ante la salida a las calles de miles de cubanos el domingo para protestar, "la reacción de la dictadura en Cuba es la de culpar a los Estados Unidos y no a sí misma".

Esa es "la "misma táctica empleada por Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, falsos socialistas que pretenden dar a sus abusos autoritarios un viso de legitimidad ideológica", afirmó Blades, a quien la Academia Latina de la Grabación nombró el pasado 2 de junio Persona del año 2021.

Blades, de 72 años, recordó que ha publicado en su blog "muchos escritos reportando sobre la tragedia de Cuba, Nicaragua y Venezuela", y aseguró que procura "siempre apoyar el lado correcto de la historia".

"Hoy, en Cuba los marxistas y en Estados Unidos los racistas, pretenden imponer sus corruptas ideas utilizando violencia y mentiras como mensaje. En el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, apoyamos como siempre a los que exigen libertad para expresar su pensamiento, el derecho al voto y condenamos la represión gubernamental de sus dictaduras", afirmó.

Cuba amaneció este lunes en una tensa calma, sin servicio de internet móvil y con fuerte presencia policial en las calles de La Habana un día después de que miles de cubanos salieran a las calles a protestar contra el Gobierno en medio de una aguda crisis económica y sanitaria.

El "apagón" de los datos dificulta conocer a ciencia cierta lo que ocurre a lo largo de la isla, pero hasta las 15.00 hora local (19.00 GMT) no se habían reportado ni difundido imágenes de nuevas manifestaciones.

Por ello, la imagen del día la protagonizaron las decenas de mujeres que se concentraron ante comisarías de policía como la de la calle Zanja, en La Habana, para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos y allegados arrestados o desaparecidos durante los sucesos del domingo.

"Ya salieron con que en Cuba reprimimos, asesinamos ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?", espetó Díaz-Canel, quien un día antes había llamado a sus partidarios a salir a las calle en defensa de la Revolución a enfrentar a los manifestantes.

Videos que circulan por las redes muestran la represión violenta por parte de la policía cubana y agentes vestidos de civil, pero Díaz-Canel negó este lunes esos hechos, volvió a culpar a Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones y al embargo que ese país mantiene sobre Cuba desde hace seis décadas del grueso de las penurias económicas que atraviesa la isla.