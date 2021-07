𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@vadhird) causó furor en las redes con las publicaciones que realizó hace unas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 598.240 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





🇲🇽Me tardé en hacer el posteo pero aquí esta, no saben que buen viaje y que loco casi morir con estas personas tan increíbles. Padrisimo estar en un Volcan Activo en Guatemala , Volar con Nala mi perra encima de un lago y luego Tulum jaja. Si no han visto el video, esta en mi canal de YouTube esta loquisimo. Los Amo @aislinnderbez @alosian @summerferguson @momimfine @felix.verhous 🔥🔥 . 🇺🇲It took me forever to post this but here it is. You have no idea what an amazing trip I had and almost dying with these amazing people lol. Being on a live Volcano in Guatemala and Flying with my dog on top of a lake, and then Tulum.. just wow. If you haven't seen the video its on my YouTube channel, it's INSANE. I LOVE YOU ALL GUYS 🔥🔥





🇲🇽Aqui una foto de cuando mi papa se harto de mi y dijo "a la chin#!* Clarita!" Pero. no salto y me sigue aguantando. Por eso y mas Te amo jaja Feliz día del Padre, eres un fregon! ❤❤ . 🇺🇲Here's a picture of when my dad was fed up with me and decided to jump off a cliff..but he didn't do it and he's still putting up with me. For that and more, thank you dad! I LOVE YOU and happy Father's Day! You're amazing 😎 . @ederbez 🎉🎊🎈🎉🎊





🇲🇽Ponle tu un caption. Voy a darle like y stalkear a los mejores 😈😊 . 🇺🇲Write a caption for this lol. I'll like and stalk the best ones. 🔥🔥😎





🇲🇽Demasiado emocionado por ser parte de este proyecto 🔥🔥 #Sing2 vayan a ver el Trailer, link en mis stories . 🇺🇲So Excited to be part of this project! 🔥🔥 #Sing2 Go watch the Trailer, link on my stories.





🇲🇽Feliz por todo lo que se viene este mes y este año 🔥🙏🏻 Los Amo por ser parte de esto. @solarpower_mx . 🇺🇲Happy for everything that's coming this month and this whole year 🔥🙏🏻 I love you guys for being part of this.

Vadhir Derbez González Torres (Ciudad de México, México, 20 de febrero de 1991), más conocido como Vadhir Derbez, es un actor mexicano. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cariño que su madre le tenía a su abuela Silvia Derbez. Oficialmente es el único de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; todos los demás se apellidan González, apellido paterno del actor.

Empezó su carrera de actuación a los seis años. Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en Cómplices al rescate al lado de la estrella juvenil Belinda, De pocas, pocas pulgas y el programa producido por su padre Eugenio Derbez, Vecinos, también participó en el programa de baile de la cadena Univision llamado Mira Quien Baila en el cual se convirtió en el absoluto ganador. Recientemente tuvo su debut en Estados Unidos con un pequeño papel en la película How to Be a Latin Lover.

Vadhir comenzó con clases de actuación a los ocho años en el CEA Infantil, después continuó con su preparación en la Academia Casa Azul. A finales del 2016 Vadhir Derbezdebutó como cantante con el sencillo «Te olvidé» con el álbum EP que lleva su mismo nombre, con ello cumple con un sueño que él tenía desde niño.

Actualmente Vadhir vive en Los Ángeles, California.