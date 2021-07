Anabel Pantoja, sin nada que decir sobre la marcha de televisión de Irene Rosales

11-04-2021 ANABEL PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 12 (CHANCE)



Para sorpresa de propios y extraños, Irene Rosales anunciaba este domingo en 'Viva la vida' que dejaba la televisión. Una dolorosa decisión motivada por el complicado momento familiar que atraviesa desde que estallara la guerra entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, que en las últimas semanas ha empeorado por el enfrentamiento entre su marido y su prima Anabel Pantoja, con quien la ya excolaboradora siempre ha tenido una estrecha relación.



Cansada de dar la cara ante las polémicas protagonizadas por Kiko y sobrepasada por la presión mediática que ha rodeado al matrimonio en los últimos tiempos, Irene ha decidido echarse a un lado y dejar la televisión para intentar recuperarse anímicamente y volver a ser la misma de siempre. Una dolorosa pero firme decisión que, por el momento, no tiene marcha atrás y que nos ha dejado bastante impactados, puesto que aunque sabíamos que la sevillana estaba sobrepasada por los conflictos del clan Pantoja, desconocíamos que su abatimiento llegaba hasta el punto de dejar su puesto de colaboradora en 'Viva la vida'.



Horas después de la marcha de televisión de Irene, Anabel Pantoja ha llegado a Madrid para cumplir con su trabajo en 'Sálvame' - ella sigue al pie del cañón a pesar de la polémica con su primo y no renuncia ni un solo día a su presencia en el plató del programa de Mediaset - y le hemos preguntado por la sorprendente noticia del retiro mediático de su 'prima'.



Sin embargo, nos hemos quedado como estábamos, ya que apresurada, muy seria y hablando por teléfono, la sobrina de Isabel Pantoja ha ignorado nuestras preuntas y no se ha pronunciado sobre la marcha de Irene de 'Viva la vida' o si cree que su enfrentamiento con Kiko ha pesado en su decisión. Si quieres ver su reacción, no te pierdas el siguiente vídeo, en el que Anabel se muestra más seria que nunca ante las cámaras.