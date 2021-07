AMP.- Venezuela.- Guaidó asegura que evitó ser detenido gracias a la intervención de vecinos de su domicilio

El también opositor Freddy Guevara habría sido trasladado a la sede de la SEBIN, la policía secreta bolivariana



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El líder opositor venezolano Juan Guaidó, ha denunciado este lunes un intento de arresto por parte de efectivos de las fuerzas especiales de la Policía y ha asegurado que no fue finalmente arrestado gracias a la intervención de vecinos que acudieron al lugar.



"No hay orden de detención porque fueron solo por hostigamiento, por amenazas con armas largas, de guerra, en un edificio residencial", ha explicado Guaidó en declaraciones a la prensa tras el incidente.



El dirigente opositor ha destacado que los asaltantes que rodearon su camioneta en el sótano de su domicilio no llevaban ningún tipo de identificación y que amenazaron al conductor para forzarle a salir del vehículo, por lo que podrían ser "paramilitares, de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía), del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional),...".



Tras ser interceptado y rodeado el vehículo, varios vecinos de la zona y medios de comunicación apostados en el lugar se presentaron en la entrada del edificio para conocer qué estaba pasando, lo que habría forzado la retirada de los asaltantes.



Guaidó ha responsabilizado de lo ocurrido al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al igual que con la detención del también opositor Freddy Guevara, interceptado en su vehículo en la autopista Francisco Fajardo mientras transmitía en directo por Instagram.



Guaidó se ha referido además a la negociación entre Gobierno y la oposición y ha resaltado que, aunque resulte paradójico tras lo sucedido este lunes, mantendrán la propuesta del denominado Acuerdo de Salvación Nacional.



La noticia del intento de detención de Guaidó saltó cuando la esposa del dirigente opositor, Fabiana Rosales, publicó un mensaje en Twitter que apuntaba a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía venezolana.



"Funcionarios de las FAES están en mi casa, ingresaron a mis residencias. Régimen de Maduro quiere detener al presidente Juan Guaidó", dijo Rosales. Más tarde, la propia Rosales informó de que Guaidó seguía en su casa "gracias a la prensa y los vecinos que se acercaron".



DETENCIÓN DE GUEVARA



El diputado opositor Freddy Guevara ha sido detenido en directo mientras retransmitía en Instagram una intervención en el que defendía la propuesta de Acuerdo de Salvación Nacional negociado con el presidente Nicolás Maduro y decía estar convencido de que hace lo correcto.



Durante la grabación, es detenido por agentes y relata que se encuentra en una autopista, pero no concreta el lugar exacto de la detención. "Decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial. Pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto, de que voy a seguir haciendo lo correcto", explicó en el vídeo.



La siguiente noticia que se tiene es la información compartida por el equipo de Guaidó, que apunta a que Guevara ha sido trasladado a El Helicoide, centro de detención y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN).



Tras estas noticias, el también dirigente opositor Leopoldo López, exiliado en España, ha denunciado ambos arrestos. "La dictadura vuelve a arremeter cobardemente. Esta vez, los grupos represores y de exterminio de Maduro detienen arbitrariamente al diputado Freddy Guevara", ha apuntado López en Twitter. "Hacemos responsable de su integridad física a Nicolás Maduro", ha advertido López.



Freddy Guevara fue indultado por decreto presidencial el 31 de agosto y abandonó el 9 de septiembre la Embajada de Chile en Caracas, donde se refugió el 4 de noviembre de 2017 tras ser acusado de instigar las protestas antigubernamentales que se registraron ese mismo año.