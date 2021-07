8-7. El venezolano José Altuve jonronea y marca el triunfo de los Astros

En la imagen, el segunda base de los Houston Astros, José Altuve (c), celebra con sus compañeros. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Houston (EEUU), 11 jul (EFE).- El segunda base venezolano José Altuve conectó jonrón de tres carreras y coronó racimo de seis en la novena entrada para que los Astros de Houston derrotaran 8-7 a los Yanquis de Nueva York.

Los Astros fueron blanqueados por los Yanquis en los primeros dos juegos de la serie.

La victoria se produjo en el sorteo de una réplica de la camiseta de Altuve en el "Minute Maid Park", y los aficionados de Houston se fueron con una camiseta número 27, mientras que el segunda base All-Star salió sin la suya.

Altuve (20) botó la pelota del campo al encontrar los lanzamientos del cerrador Chad Green en el noveno episodio, cuando había un out en el episodio.

Sus compañeros lo saludaron en el plato y le arrancaron la camiseta en la celebración, dejándolo sin camisa mientras abrazaba al piloto Dusty Baker cuando salía del campo.

Fue un gesto que algunos interpretaron como una referencia a Altuve agarrando su camiseta para evitar que sus compañeros de equipo se la quiten durante la celebración luego de su jonrón que puso fin al juego en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2019 contra los Yankees.

Después de que se descubrió el escándalo de robo de señales de Houston, algunos especularon que Altuve no quería que le quitaran la camiseta porque estaba ocultando un timbre que ayudó en la trama. La acusación nunca fue probada, y Altuve dijo que lo hizo porque era tímido y que se metió en problemas con su esposa cuando le arrancaron la camiseta antes.

Pero la celebración para el venezolano no fue como él la esperaba, ya que el equipo le informó que su padre estaba en el hospital y se apresuró a estar con él.

La victoria se la acreditó el cerrador Ralph Garza Jr. (1-2) en una entrada y dos tercios.

Por los Yanquis el receptor dominicano Gary Sánchez (15) mandó la pelota a la calle contra el relevo Blake Taylor, con dos corredores por delante.

La derrota fue para Green (3-5) en un tercio de episodio.