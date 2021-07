Venezuela.- Maduro revela que al menos diez de los pistoleros abatidos en Caracas podrían ser paramilitares colombianos

11-07-2021 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro señala a Colombia y EEUU por el asesinato del presidente de Haití POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha revelado que al menos diez de los 22 pistoleros abatidos en la última semana en el barrio Cota 905 de Caracas no tienen nacionalidad venezolana, por lo que presume que podrían ser paramilitares colombianos.



"Hay diez personas que no tienen huella venezolana, presumiblemente diez paramilitares colombianos. Estamos en búsqueda de los cabecillas y los paramilitares colombianos que andan huyendo para obtener la paz en el sur de Caracas", ha explicado Maduro en un acto público celebrado en la tarde de este sábado.



Maduro ha confirmado además la detención de tres paramilitares colombianos que declararon que habían más de 20 de ellos desde un mes en la zona de Cota 905.



El mandatario venezolano ha responsabilizado de estos hechos al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque: "La mafia que está en el poder (en Colombia): exporta droga, muerte, mercenarios, asesinos y tiene en la mira a nuestra amada, noble y patria pacífica".



Además, ha señalado al opositor Leopoldo López por dirigir personalmente a los grupos. "Leopoldo López desde España dirige personalmente esos grupos, uno de ellos, el que ha sido derrotado por las armas de la República en las últimas 72 horas", ha declarado.



En respuesta, López ha indicado que "los únicos que han sido señalados por ONU, la OEA (Organización de Estados Americanos) y hasta por el TPI (Tribunal Penal Internacional) como violadores de derechos humanos, son ustedes. El corrupto y narco es Maduro". "Por años Maduro se ha encargado de armar a los grupos delictivos que azotan a los venezolano", ha asegurado.



Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó ha recordado que "hace un mes, la dictadura realizó un operativo en esos sectores, en el que supuestamente habían tomado el control. ¿Qué ocurrió? El régimen protege a estas bandas. Por eso, solo presentan algunas armas que deben estar en control de la República y que ellos mismos contrabandearon".



"GRAN ÉXITO"



Maduro ha destacado que esta operación es "un gran éxito en el combate contra las bandas criminales, terroristas, formadas, financiadas y armadas por el paramilitarismo colombiano en la Cota 905", por lo que ha felicitado a la ministra del Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.



Igualmente ha destacado la labor de los distintos cuerpos de seguridad implicados "porque fueron a combatir para defender a nuestro pueblo" y ha cargado de nuevo contra Colombia al recordar la implicación de exmilitares colombianos en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.



"En Haití mercenarios del ejército colombiano matando al presidente, en una patria hermana. Mmercenarios capturados en la Cota 905. Colombia es un país exportador de violencia y terrorismo. Esa mafia que está en el poder. La captura de estos mercenarios nos recuerda la frustrada Operación Gedeón, cuando el pueblo en Chuao capturó a los mercenarios. Valiente el pueblo de Haití que también participó en el proceso de captura de los asesinos del presidente Moise", ha argumentado.



"Colombia tiene que haber sabido de la preparación de esos mercenarios para cometer ese crimen en Haití y tiene que reconocerlo. Un grupo de 26 militares colombianos no puede pasar desapercibido", ha remachado.



Igualmente señala a Washington porque "las agencias de inteligencia de Estados Unidos (CIA, NSA, FBI) tienen que haber conocido de estos movimientos de mercenarios porque se dieron en sus narices". "Fue en La Florida, una empresa con las sigla CUT, propiedad de un militante de la derecha venezolana extremista, quien contrató a los mercenarios y dirigió el asesinato del presidente Jovenel Moise", ha señalado en referencia a las informaciones periodísticas que vinculan el ataque contra Moise con una empresa con sede en Florida.