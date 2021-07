Venezuela llega a 3.278 muertos por covid-19 desde el inicio de la pandemia

Trabajadores de la salud caminan frente a la sala de emergencias del Hospital Ana Francisca Pérez de León II el 7 de abril de 2021, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 10 jul (EFE).- Un total de 14 personas murió por covid-19 en Venezuela en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de fallecidos por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus creció hasta los 3.278, informó este sábado la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"Hoy, lamentablemente, tenemos 14 venezolanos fallecidos por la pandemia", escribió Rodríguez en Twitter, donde detalló que cuatro de ellos eran del estado Apure, tres de Anzoátegui y tres de Caracas.

La lista de fallecidos la completan cuatro personas de los estados La Guaira, Portuguesa, Zulia y Miranda, región esta última que abarca buena parte del área metropolitana de Caracas.

Por otra parte, la vicepresidenta detalló que, en las últimas 24 horas, las autoridades detectaron 802 nuevos contagios, 791 de transmisión comunitaria y once "importados".

El céntrico estado Lara es la región con más casos (135), de los que 66 fueron detectados en el municipio Iribarren, 21 en Simón Planas, 15 en Palavecino, 11 en Urdaneta, 9 en Andrés Eloy Blanco, 7 en Crespo, 6 en Jiménez y uno en Torres.

Le sigue el estado Anzoátegui (121), que precede a Monagas (100), Yaracuy (92), Falcón (78), Carabobo (51), Caracas (43), Bolívar (38), Miranda (34), Delta Amacuro (30), Guárico (19), La Guaira (13), Barinas (10), Táchira (8), Amazonas (8), Aragua (3), Zulia (2), Mérida (2), Sucre (1), Cojedes (1), Portuguesa (1) y Trujillo (1).

Por otra parte, los once casos "importados" son viajeros procedentes de República Dominicana (9), Chile (1) y Panamá (1).

Tras esta jornada, ya son 283.742 los casos confirmados de covid-19, una enfermedad de la que se han recuperado 266.231 pacientes, lo que supone el 93 %, del total. Actualmente, en Venezuela hay 14.233 casos activos.

La Fundación GAVI, administradora junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del programa Covax para la distribución global de vacunas anticovid, confirmó este jueves a Efe que han recibido ya los fondos de Venezuela para el envío de dosis a ese país.

"Venezuela se ha unido recientemente a Covax y ha pagado sus obligaciones financieras, esperamos poder distribuirles dosis en cuanto tengamos disponibles las del tipo que escoja", señaló un portavoz de GAVI.

El Gobierno venezolano denunció que debido a las sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos contra el país, una parte de su pago a Covax había quedado bloqueado, lo que impedía la llegada de once millones de vacunas del programa humanitario ya apalabradas en abril.