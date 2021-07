Turistas disfrutan en la cala Tirant en el litoral norte de Menorca . EFE/ David Arquimbau Sintes /Archivo

Berlín, 11 jul (EFE).- Toda España es zona de riesgo por covid para Alemania desde la pasada medianoche. La entrada en vigor de esta medida, que refleja el aumento de la incidencia media nacional, no tiene efectos prácticos para el turismo vacacional alemán.

El Gobierno alemán anunció este viernes la decisión, que sitúa al conjunto de España en el menor de sus tres niveles de alerta, cuando hasta el momento sólo estaban bajo esta rúbrica siete regiones (Andalucía, Cataluña, Cantabria, Navarra, La Rioja, Euskadi y Ceuta).

La decisión no tiene repercusiones directas para los alemanes que se encuentran actualmente de vacaciones en España o que planean viajar en los próximos días.

Quienes vuelen desde España a Alemania deben presentar al aterrizar un test negativo o una prueba de su plena inmunización, sea por haber recibido la pauta de vacunación completa o haber superado la enfermedad.

Uno de los criterios clave para dar este paso -que se consensúa entre el Instituto Robert Koch (RKI) de virología y los ministerios de Interior, Exteriores y Sanidad- es que la incidencia acumulada en siete días supere los 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Según el Ministerio español de Sanidad, la incidencia media nacional en 14 días se situó este sábado en los 316,1 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Si España o alguna de sus comunidades supera los 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días, Alemania podría declararla región "de riesgo por alta incidencia", lo que sí conlleva fuertes restricciones a la movilidad.

Esta categoría, como la de "riesgo por variante peligrosa", supone el cierre de la frontera alemana a todas las personas procedentes de esas regiones que no sean ciudadanos o tengan permiso de residencia.

Además, obliga a todas las personas -independientemente de que hayan recibido la pauta de vacunación completa- a guardar una cuarentena de 14 días tras llegar.

Estrictamente estas medidas no impiden los flujos de turistas alemanes a España (aunque sí el inverso), pero tienen un potencial efecto disuasorio sobre muchas personas, con las consiguientes consecuencias económicas para el sector turístico en pleno verano.

CINCO DÍAS DE ALZA

El RKI registró en las 24 horas previas 745 nuevos casos -sobre una población de 83,2 millones de habitantes- y 6 muertes con o por covid. Alemania acumula 3.736.165 contagiados y 91.231 muertos.

Así, la incidencia acumulada a siete días sube por quinto día consecutivo, hasta los 6,2 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, se mantiene en valores que no se registraban desde el pasado verano.

Según el Ministerio de Sanidad, el 58,2 % de la población alemana (48,4 millones de personas) han recibido ya al menos una dosis mientras que al 42,1 % (35 millones) se les ha administrado la pauta de vacunación completa.