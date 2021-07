Tenis.-Tenis/Wimbledon.- Djokovic: "Es un viaje increíble y no se detiene aquí"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic reconoció un sentimiento "increíble" después de conquistar por sexta vez el torneo de Wimbledon, y se mostró con ganas y capacidad de seguir ganando trofeos importantes, tras igualar los 20 'Grand Slams' que tienen Roger Federer y Rafa Nadal.



"Fue algo más que una batalla. Ganar Wimbledon siempre fue mi mayor sueño de niño. Sé lo especial que es este torneo y le doy mucho valor. Cuando tenía siete años construí un trofeo de Wimbledon en mi cama y ahora estoy aquí con seis títulos. Es increíble", dijo tras su victoria sobre Matteo Berrettini.



El número uno enlazó su tercer título seguido en La Catedral y alcanzó al suizo y al español en la carrera de 'grandes'. "Significa que nadie nos para. Tengo que rendir tributo a Federer y Nadal como leyendas de nuestro deporte, los dos jugadores más importantes de mi carrera y la razón por la que soy el tenista que soy. Ellos me enseñaron que necesitaba mejorar, mentalmente, físicamente y tácticamente", confesó.



"La primera vez que entré en el Top 10, durante tres o cuatro años, perdí la mayoría de los partidos grandes contra ellos y algo cambió al final de 2010 y principio de 2011. Los últimos 10 años han sido un viaje increíble y no se detiene aquí. Me podía imaginar que esto pasaría y así lo intenté. Estoy en gran forma y jugando bien en los 'Grand Slams', así que, sigamos", terminó.