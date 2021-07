Suárez debuta en el banquillo de Costa Rica contra la Guadalupe de Angloma

Fotografía tomada el pasado 25 de junio en la que se registró al nuevo seleccionador del equipo nacional de fútbol de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Orlando (EEUU), 11 jul (EFE).- El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez debutará el lunes en el banquillo de la selección de Costa Rica, en la primera jornada de grupos de la Copa Oro de la Concacaf en la que los ticos se medirán al combinado de Guadalupe que dirige el excampeón del mundo francés Jocelyn Angloma.

Suárez, quien hace apenas dos semanas asumió el cargo en lugar del destituido Ronald González, llega al torneo con la meta prioritaria de conocer a fondo a los jugadores y de firmar un buen papel a pesar de ausencias notables por lesión como la del portero del PSG francés Keylor Navas y el lateral izquierdo del Copenhague danés Bryan Oviedo, entre otros.

"Para mí sería fácil decir que esta Copa es solo para ir conociendo al equipo y que no importan los resultados, pero no quiero esa salida fácil, la idea es que también haya resultados positivos, amén de que queremos ir construyendo una idea", afirmó Suárez cuando presentó la lista de convocados.

La selección tica será comandada por una base experimentada en la que destacan futbolistas como el zaguero del Levante español Óscar Duarte, el centrocampista del Deportivo La Coruña español Celso Borges, el '10' del Alajuelense local Bryan Ruiz y el atacante del Monterrey mexicano Joel Campbell, todos dela generación dorada que llevó a Costa Rica a los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

A ellos se unirá un grupo de jóvenes llamados a liderar el cambio generacional como los atacantes Alonso Martínez, Ariel Lassiter y Jimmy Marín, así como el centrocampista Allan Cruz.

El debut de Costa Rica será en el lunes frente a la selección de Guadalupe en el estadio Exploria de la ciudad de Orlando, Estados Unidos a las 21.00 horas locales (1.00 GMT del martes).

Costa Rica nunca ha ganado la Copa Oro y su mejor participación fue en el 2002 cuando perdió la final ante Estados Unidos.

Por su parte, la selección de Guadalupe, dirigida por el exinternacional francés Jocelyn Angloma, es una de las sorpresas del certamen, pues clasificó al eliminar a Guatemala en una extensa tanda de penaltis de una fase previa.

Costa Rica y Guadalupe integran el Grupo C de la Copa Oro junto a Surinam y Jamaica.

- Posibles alineaciones:

Costa Rica: Leonel Moreira, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Keysher Fuller; Celso Borges, Allan Cruz, Bryan Ruiz; Alonso Martínez, Joel Campbell y José Guillermo Ortiz.

Entrenador: Luis Fernand oSuárez.

Guadalupe: Yohann Thuram; Mickael Alphonse, Ronan Hautervillec, Anthony Baron, Steve Solvet; Kelly Irep, Dimitri Cavare, Morgan Saint-Maximin, Edwin Malpon; Raphael Mirval y Matthias Phaeton.

Entrenador: Jocelyn Angloma.