Scaloni revela que Messi jugó la final con molestias en el isquiotibial

El entrenador Lionel Scaloni de Argentina da hoy indicaciones contra Brasil, durante la final de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Río de Janeiro, 10 jul (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reveló este sábado, tras proclamarse campeón de la Copa América de 2021 ante la anfitriona Brasil, que el astro Lionel Messi jugó la final con "un problema en el isquiotibial".

"Para mí no cambia nada, Messi es el mejor", sentenció el técnico en declaraciones a ESPN Brasil, tras imponerse a la Canarinha por 1-0 en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

No obstante, Scaloni insistió en que si el camisa 10 no hubiera ganado esta Copa América, para él, "seguiría siendo el mejor".

"Yo les preguntaría a todos los brasileños, si de verdad Messi necesitaba ganar una copa para ser el más grande", expresó.

Asimismo, confesó que Messi jugó al menos los dos últimos partidos, la semifinal ante Colombia y la final de este sábado contra Brasil, con "un problema en el isquiotibial" y que no sabe "a qué porcentaje" jugó el delantero esos encuentros por causa de esas molestias.

Sobre Neymar, al que consoló sobre el césped del Maracaná, señaló que es "casi imposible" pararle y que para él "es el segundo mejor jugador del mundo después" de Messi.

"Hizo un buen partido" y "todas" las jugadas "de peligro" de la selección brasileña "salieron de su pie", apuntó.

Argentina se impuso este sábado por 1-0 frente a Brasil con un gol de Ángel Di María en el minuto 22, en la final de la Copa América de 2021 que se disputó en el Maracaná de Río de Janeiro.

El triunfo acabó con una sequía de 28 años sin títulos para la Albiceleste y supuso además el primer trofeo con la selección absoluta para Messi.