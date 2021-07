R.Unido.- Millonarios anuncian que cubrirán parte de los recortes en ayuda internacional de Reino Unido

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Un grupo de millonarios de todo el mundo han anunciado que dedicarán 93,5 millones de libras (1.094 millones de euros) a cubrir al menor parcialmente los recortes en el presupuesto de cooperación y ayuda internacional del Gobierno británico.



La revisión de los presupuestos del pasado otoño implica una reducción de un tercio en las partidas, lo que pone en peligro proyectos "críticos", según el consorcio de millonarios, que incluye a la fundación Bill y Melinda Gates.



Entre los participantes en esta iniciativa están la Fundación del Fondo de Inversión Infantil, la Fundación ELMA o las Fundaciones Sociedad Abierta.



Según 'The Sunday Times', los millonarios han argumentado que, por ejemplo, se desperdiciarían medicamentos por el cierre de proyectos sanitarios. "Estos tratamientos vitales son inversiones eficaces en términos de coste. Si no se financian, la generosidad de los contribuyentes británicos estará siendo desperdiciada porque las clínicas cerrarán y estos medicamentos caducarán y habrá que tirarlos", ha indicado la directora ejecutiva de la Fundación Fondo Infantil, Kate Hampton.



El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha destacado por su parte que sigue rezando para que el Gobierno retome sus compromisos en materia de ayuda internacional. "Estas enfermedades provocan un sufrimiento inimaginable, además de muertes perfectamente evitables" , ha apuntado en declaraciones a 'The Sunday Telegraph'.



"Esta financiación de emergencia es bienvenida, además de muy necesaria, pero sigo rezando por que se restablezca nuestra promesa con quienes viven en la extrema pobreza en todo el mundo", ha indicado, al tiempo que ha mencionado expresamente el objetivo de dedicar el 0,7 por ciento del PIB a la ayuda al desarrollo. Actualmente Reino Unido dedica el 0,5 por ciento del PIB a esta partida, muy por detrás de Alemania (0,73 por ciento) o Francia (0,53 por ciento).



El mes pasado las organizaciones humanitarias advirtieron de que los recortes dejarán a 70.000 personas sin atención sanitaria y a 100.000 sin agua potable en Cox's Bazar, en Bangladesh.



"Siempre hemos dejado claro que el Gobierno volverá a gastar el 0,7 del PIB en desarrollo internacional en cuanto lo permita la situación fiscal", ha destacado un portavoz del Gobierno citado por el diario 'The Guardian'.