Perú.- Santiago Roncagliolo desvela silencios y "secretos pactados" en el thriller 'Y líbranos del mal'

El escritor, guionista y periodista peruano Santiago Roncagliolo desvela "abusos silenciados y secretos pactados" a lo largo de los años en una sociedad que se conjura para ocultar episodios inconfesables y perturbadores en su última novela psicológica, 'Y líbranos del mal', publicada por la editorial Seix Barral.



En una entrevista con Europa Press, el autor ha detallado que la novela está basada en casos reales de abusos que ocurrieron en una congregación religiosa de la que formaban parte personas de su entorno, y que le hicieron reflexionar sobre cómo los secretos cómplices permiten que estas lacras sigan sucediendo.



La trama empieza cuando el protagonista, Jimmy, abandona su Estados Unidos natal para viajar a Perú a cuidar a su abuela enferma; durante ese viaje a los orígenes deberá enfrentarse a un pasado que ignoraba y descubrirá "orígenes familiares oscuros".



A partir de personajes 'outsiders' y de un "retrato de la sociedad latinoamericana conversadora, que no quiere que sus vergüenzas se exhiban", el autor aborda el fanatismo religioso, el abuso, la pederastia y los mecanismos de poder de una sociedad capaz de esconder cualquier crimen con tal de mantener su 'status quo'.



En este thriller literario, Roncagliolo despliega "elementos recurrentes" en sus obras, como la figura del padre, el bien y el mal, el misterio y el suspense, los traumas, la masculinidad y otros recursos que le permiten generar angustia e incomodidad y sacudir al lector.



Su intención es proponer un relato universal que pueda resultar familiar a lectores de todos los países a través de un formato, la novela, que le da libertad para explorar con la ficción e ir más allá de los hechos reales: "Los escritores nos dedicamos a buscar sentido a las historias por la ilusión de que la vida real tenga alguno".



REFLEXIÓN SOBRE EL ABUSO



Preguntado por aquello que diferencia esta novela de sus anteriores, ha destacado que en ella ahonda en el abuso, "una enfermedad del amor, un daño que hace la gente que asegura querer" y cuya víctima suele ser alguien que no ha conocido el verdadero cariño.



"Cuando uno no conoce el amor, lo confunde con cualquier cosa. Mis personajes sufren porque realmente piensan que el dolor que padecen viene de un sentimiento noble", ha defendido.



Roncagliolo es autor de otras novelas como 'La noche de los alfileres', El gran escape' y 'La pena máxima' --de la que se está rodando una adaptación cinematográfica en Lima (Perú)--, y con 'Y líbranos del mal' ha conseguido figurar entre los rankings de libros más leídos del país sudamericano.