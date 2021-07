Pedro Carrasco hubiese cumplido hoy 78 años

08-07-2021 Rocío jurado, junto a su cuñada Rosa Benito y exmarido, Pedro Carrasco en un evento familiar EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Si Rocío Jurado ha estado más viva que nunca durante estos últimos meses con el documental que ha hecho su hija en televisión, Pedro Carrasco no se queda atrás. El boxeador, que fue una figura muy importante en la vida de Rocío Carrasco hubiese cumplido hoy 78 años y le queremos recordar por la bonita relación que siempre mantuvo con su hija, aunque se ha llegado a decir que cuando murió no tenía trato con ella.



En el 76 su amor quedaba sellado con Rocío Jurado, por aquel entonces era la pareja del momento, muy enamorados estuvieron mucho tiempo intentando ser padres hasta que por fin llego el amor de sus vidas, Rocío Carrasco. Una bendición no solo para ellos, sino para toda la familia, que por aquel entonces era una gran piña.



El paso del tiempo y el éxito que fue consiguiendo Rocío Jurado con el paso de los años, le terminaron haciendo sombra. Lo que fue una de los inconvenientes que empezó a tener Pedro Carrasco, ya que por aquella época la cantante tenía nombre y apellidos y él, resultaba ser 'el marido de'.



Como una ola, en el 89 se fue el amor y la pareja decidió empezar a caminar por separado, aunque siempre con una grandiosa relación entre ellos por el bien de Rocío Carrasco. Algo, que su hija no ha conseguido tener con Antonio David, por muchos intentos que haya hecho a lo largo de los años -ya demostrados en televisión-.



En 1996 Pedro conoce a una peluquera que eclipsa los medios de comunicación con su belleza y con su juventud, Raquel Mosquera. Los dos fueron muy felices juntos, pero sin imaginarlo el 27 de enero del 2001 el exboxeador fallecía en su casa por un infarto. Una tragedia que nos dejó con el corazón helados y que marcó la vida por completo de sus seres queridos.



Rocío Carrasco hace pocos meses contaba en su documental que tenía una relación muy especial con su padre y desmentía que no tuviera trato con él en sus últimos días. Todo esto viene tras una entrevista de Raquel Mosquera en televisión en la que aseguró que padre e hija habían tenido una discusión pocos días antes de fallecer en la que el boxeador le había terminado echando de casa.



Independientemente de lo que sucediese o no, tenemos dos versiones y cada uno es libre de pensar lo que quiera, Pedro Carrasco ha estado más vivo que nunca durante estos meses y lo que sí que ha querido dejar claro la hija en su documental es que amaba por encima de todas las cosas a su padre.