Omán/A.Saudí.- El sultán de Omán inicia la primera vista de un regente del país a Arabia Saudí en más de una década

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El sultán de Omán ha llegado este domingo a Arabia Saudí en lo que se trata de la primera visita de un líder omaní en más de una década, una señal de las transformaciones de las alianzas en el golfo Pérsico a medida que el reino árabe se acerca a estados vinculados a su gran rival regional, Irán.



La llegada del sultán Haitham bin Tariq a la ciudad de Neom, donde fue recibido por el gobernante 'de facto' de Arabia Saudí, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, coincide con la apertura del primer cruce terrestre que conecta los países, mientras Omán intenta diversificar las rutas comerciales.



El Consejo de Ministros saudí también autorizó a sus funcionarios a preparar y firmar borradores de acuerdos con Omán en una serie de campos que incluyen el comercio, la cultura, la promoción de inversiones y el correo y el transporte.



"Se ha trabajado mucho entre bastidores para intentar sentar las bases de algo mucho más significativo entre los saudíes y los omaníes", explica a Bloomberg Ayham Kamel, jefe para Oriente Próximo y África del Norte en la consultora de riesgo político Eurasia Group. "En Riad se considera que el sultán Haitham se inclina hacia Arabia Saudí en lo que respecta a los asuntos del Golfo", añade.



Las relaciones entre Omán y Arabia Saudí han sido muy frías durante décadas, a pesar de que ambos países son vecinos, debido a la desconfianza permanente de los saudíes dadas las relaciones de Omán con Irán. Los omaníes, por su parte, han cultivado una cuidadosa neutralidad y siempre han mirado con escepticismo la influencia saudí en la zona.



La muerte el año pasado del sultán omaní Qabús bin Said, no obstante, abrió una oportunidad para el cambio tras cinco décadas de mandato del veterano regente y cualquier signo de reticencia ha desaparecido este fin de semana.



"Las relaciones entre Omán y Arabia Saudí están preparadas para escalar nuevas alturas después del domingo, en el comienzo de una nueva era de mayor prosperidad y cooperación ampliada", según publicó el pasado sábado el 'Times of Oman'.