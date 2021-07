Norma Ruiz disfruta del concierto de 'El Cigala'

11-07-2021 Norma Ruiz EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Después de la detención de Diego 'El Cigala' por presuntos malos tratos hacia su mujer, muchos han sido los rumores que ha habido sobre él. Este sábado el cantante ha actuado en Madrid y se han dejado ver algunos rostros conocidos por allí, aunque un poco reticentes a que les viesen las cámaras...



Norma Ruiz ha estado en el concierto de El Cigala, pero la actriz confiesa que ya tenía las entradas compradas cuando se enteró de la situación judicial del cantante: "Me he enterado después de sacar las entradas, vamos a ver qué ocurre. Es lo que pasó con farruquito, por un lado está el artista y por otro su vida personal. No te gusta que esto ocurra y encima en el momento que estamos. Espero que no sea verdad".



La actriz también nos ha comentado cómo ha sido su experiencia profesional y personal con José Luis Moreno: "Todos sabíamos la reputación que tenía. Yo he trabajado con él y conmigo se ha portado fenomenal y yo no he tenido problemas. Conmigo fue muy educado y respetuoso, yo no puedo decir lo contrario. También había momentos que nos preguntábamos si cobraríamos a final de mes. Yo no he tenido problemas de impagos ni de nada de nada".