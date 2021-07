Nanni Moretti irrumpe en la competición de Cannes, que entra en su semana decisiva

El italiano Nanni Moretti irrumpe este domingo en la competición de Cannes en busca de una segunda Palma de Oro, para la que por ahora la crítica tiene dos favoritas, "Annette" y "Benedetta", si bien quedan por estrenar los filmes de directores decisivos.

Moretti, apodado en su país el "Woody Allen romano", presentará "Tre piani" (Tres pisos), dos décadas después de ser coronado en Cannes por "La habitación del hijo", historia desgarradora sobre la pérdida de un hijo.

El estreno de su película coincide con la final de la Eurocopa, que disputarán Italia e Inglaterra.

"Cuando decidí trabajar hace cuatro años sobre +Tre piani+ había algo que ya sabía, que el domingo 11 de julio de 2021 Italia estaría presente en tres niveles": "el primero, en tenis, con la final de (Matteo) Berrettini en Wimbledon", el segundo con Moretti en Cannes y el tercero en "Wembley, con la final de la Eurocopa, ¡buena suerte a todos!", bromeó el director.

Con un cine tan personal como político, el italiano figura entre los grandes nombres del cine europeo y ha sido seleccionado seis veces en el mayor certamen del mundo.

Como muchas de las películas presentes este año, "Tre piani" está basada en una novela. En este caso, se trata de la obra homónima del escritor israelí Eshkol Nevo, una mirada sobre la sociedad de su país a través de los inquilinos de un mismo edificio en Tel Aviv.

Moretti, de 67 años, trasladó la trama a Roma y como es habitual en su filmografía aparece en uno de los roles, como magistrado.

- Favoritas con nombre de mujer -

Dos otras películas entran este domingo en liza por el máximo galardón: la japonesa "Drive my car", una adaptación de una obra de Haruki Murakami firmada por Ryusuke Hamaguchi, y "Bergman Island", una coproducción mexicana de la francesa Mia Hansen-Love y protagonizada por Tim Roth.

Aunque el certamen llega este domingo al ecuador, todavía no se han estrenado ni la mitad de las 24 películas en liza, el mayor número de los últimos tiempos.

Wes Anderson con "La crónica francesa" y su reparto de lujo --Bill Murray, Adrien Brody, Tilda Swinton, Benicio del Toro-- desembarcará en Cannes el lunes. Otros dos ganadores de la Palma de Oro, el francés Jacques Audiard y el tailandés Apichatpong Weerasethakul, así como el iraní Asghar Farhadi y el ruso Kirill Serebrennikov también presentarán sus trabajos la próxima semana.

Hasta el momento, la crítica se mostró especialmente convencida por "Annette", el explosivo y excéntrico musical protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard, que abrió el Festival. Pero "Benedetta", del holandés Paul Verhoeven, un cóctel de religión y lesbianismo ambientado en la Italia del siglo XVII, le pisa los talones.

- Personajes atormentados -

El certamen marca el regreso del cine mundial a la gran pantalla, después de que la pandemia cerrara cines y cancelara festivales en todo el mundo, con algunas excepciones como la Mostra de Venecia y San Sebastián.

Por ello, Cannes incluyó cintas rodadas antes y durante la crisis sanitaria y algunas tienen como factor común personajes prisioneros de su propio tormento, como Adam Driver en "Annette", el israelí Avshalom Pollak, en "La rodilla de Ahed", y la noruega Renate Reinsve, actriz revelación por su rol en "The worst person in the world".

Las mujeres también ocupan un lugar destacado, ya sea con temáticas sobre el aborto, como en la chadiana "Lingui", o el amor entre ellas, como en "Benedetta", la francesa "La fractura" y la finlandesa "Compartment no.6".

La Palma de Oro será otorgada el 17 de julio por el jurado presidido por Spike Lee, quien prometió "no ser un dictador". "Prometí a las miembros el jurado que no sería un dictador, que sería democrático... pero hasta cierto punto, porque si el jurado está dividido cuatro contra cuatro, ¡soy yo quien decido!", dijo entre risas el director estadounidense.

