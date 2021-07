Misión técnica de la UE visita oficina regional del ente electoral venezolano

Vista de la entrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas. EFE/RAYNER PEÑA R/Archivo

Caracas, 10 jul (EFE).- La misión técnica de la Unión Europea (UE) que se encuentra en Venezuela para evaluar si es posible desplegar otra de observación para los comicios locales y regionales visitó este sábado una oficina regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque no trascendieron datos de la jornada.

"La misión exploratoria de la Unión Europea visita la oficina regional electoral del (céntrico) estado Aragua para conocer las actividades que allí se realizan. Son recibidos por su directora, Neira López", escribió el CNE en su cuenta de Twitter.

La entidad publicó varias fotos de la visita pero no facilitó detalles de lo que conversaron con López ni tampoco de las razones por las que se dirigieron a esa oficina.

La misión de la UE comenzó su visita a Venezuela con una reunión el pasado jueves con el canciller Jorge Arreaza, quien expuso que hay un "clima político favorable" para los comicios.

El viernes, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, que les aseguró que hay "amplias garantías electorales".

Ese mismo día, sostuvo un encuentro con varios políticos opositores, entre ellos Carlos Ocariz, que forma parte del partido Primero Justicia, al igual que el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, y es integrante del sector opositor que es partidario de presentarse a las elecciones del próximo 21 de noviembre.

En las fotos que compartió Ocariz en Twitter junto a los miembros de la misión de la UE, también puede verse a otros políticos opositores como Freddy Guevara y Delsa Solórzano, ambos muy cercanos a Juan Guaidó, quien se ha mostrado reticente a participar en las elecciones regionales y locales.

Según la información que había ofrecido previamente el CNE, la misión estará en el país hasta el 23 de julio.

El ente electoral también había dicho que la misión iba a estar conformada por tres funcionarios y cuatro expertos electorales.

El 21 de junio, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció el envío de una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación para las próximas elecciones locales y regionales de noviembre, tras apreciar una "posible apertura política" en el país.