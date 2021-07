Marta Lozano y Lorenzo Remohi anuncian su compromiso matrimonial

MADRID, 11 (CHANCE)



De una boda sale otra... y aunque ahora no hayamos presenciado ninguna en el mundo influencer, estamos de enhorabuena porque Marta Lozano y Lorenzo Remohi han anunciado por sus redes sociales la buena nueva.



Marta Lozano y Lorenzo Remohi están de enhorabuena este domingo, y es que la pareja ha anunciado a través de sus redes sociales que van a casarse. Lorenzo le ha pedido matrimonio en Jávea, el lugar donde comenzaron su relación y donde han veraneado en muchas ocasiones, y tras unos cuatro años de relación. Los dos jóvenes han compartido su felicidad con dos bonitas imágenes donde aparecen en una lancha, donde ambos se han comprometido a darse el 'sí, quiero'.



"Porque crees en mi y me haces sentir que puedo con todo, solo tú consigues lo que ni yo misma creía que era capaz de hacer, eres la persona que me hace reír hasta llorar y contigo siento que nada malo me puede pasar. Porque juntos somos uno, un equipo. Y aunque no seamos perfectos se que cuando mire al lado siempre vas a estar tú, en las buenas, en las no tanto y también en las malas. Mi apoyo incondicional.En nuestro rincón favorito del mundo y con seguridad absoluta:SI, SI y SI! Casarme contigo es lo que más quiero en este mundo!28/06/21"



Junto a estas imágenes, han querido dedicarse unas palabras de amor. Marta Lozano ha asegurado que casarse con él era lo que más quería en este mundo y Lorenzo Remohi ha dicho que estos años junto a ella han sido los mejores de su vida



Muchos influencers y amigos han reaccionado a esta buena noticia, como Tomás Páramo, Pablo Castellano, Teresa Andrés Gonzalvo, Laura Matamoros, Luis Giménez o Anabel Hernández.