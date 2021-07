Los seis títulos de Djokovic en Wimbledon

Novak Djokovic, que ganó este domingo su sexto título en Wimbledon contra Matteo Berrettini, ha realizado algunos de sus mejores partidos precisamente en finales sobre el césped del All England Lawn Tennis Club.

Este es un resumen de las seis finales que ha ganado en Wimbledon, tres de ellas contra el suizo Roger Federer. Disputó otra final más allí, en 2013, pero entonces perdió ante el británico Andy Murray.

. 2011: la confirmación

Tras ganar dos títulos en el Abierto de Australia (2008, 2011), Djokovic consiguió en Wimbledon en 2011 su primer título de Grand Slam lejos de Melbourne.

Lo hizo destronando al entonces defensor del título, Rafael Nadal (6-4, 6-1, 1-6, 6-3) y arrebatando además al español el número uno mundial, por primera vez en su carrera.

El serbio estaba entonces en un momento espectacular, con 50 victorias en sus 51 últimos partidos. Únicamente había perdido en esos últimos meses en semifinales de Roland Garros ante Roger Federer.

"Es el día más bonito de mi vida. Es el torneo más especial, que siempre he soñado con ganar", saboreó entonces 'Nole'.

. 2014: primer duelo épico contra Federer

El segundo título de Djokovic sobre la hierba de Wimbledon fue en una final más disputada, contra Roger Federer.

El serbio llevaba una racha de tres derrotas en finales de torneos del Grand Slam. Djokovic se puso dos sets a uno arriba, y 5 a 2 a favor, pero Federer reaccionó, remontó esa cuarta manga y forzó una quinta.

Anímicamente era un golpe para Djokovic, que sin embargo resistió y ganó el set decisivo (6-4), y con él el torneo.

"Después de haber perdido el cuarto set no era fácil continuar y ganar el quinto. No sé cómo lo he hecho", contó entonces Djokovic, que regresó gracias a eso a la cima de la clasificación ATP.

. 2015: el doblete

Como defensor del título, Djokovic revalidó su corona al ganar su tercer Wimbledon y entonces su noveno título del Grand Slam. Lo hizo superando de nuevo a Federer en la final, por 7-6 (7/1), 6-7 (10/12), 6-4 y 6-3.

En ese 2015, Djokovic había ganado el Abierto de Australia, pero había perdido en la final en Roland Garros, un torneo que entonces se le resistía. Su primer título en la arcilla parisina llegaría un año más tarde, en 2016.

. 2018: regreso a lo más alto

En 2018, el cuarto título de Djokovic en Wimbledon tuvo un sabor especial para él. No tanto por la final, que controló fácilmente ante el sudafricano Kevin Anderson, por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3), sino por el mensaje: 'Djoko' estaba de vuelta.

En el momento del inicio del torneo, el serbio había caído al puesto 21º en el ranking ATP. No había bajado del 20º lugar entre 2006 y 2018.

El título en Londres le convirtió en el jugador peor clasificado en el ranking en ganar el torneo desde que lo hiciera el croata Goran Ivanisevic en 2001.

"Tuve muchos momentos de duda. No sabía si podía regresar a este nivel", reconoció el serbio al término del partido.

Llevaba un año sin ganar torneos, desde Eastbourne en junio de 2017, y venía de superar dos largos tiempos de baja por una lesión en el codo.

. 2019: la obra de arte

Para su quinto título en Wimbledon, Djokovic derrotó a Federer tras un combate épico, decidido en el 'tie break' del quinto set, tras intercambios de altos vuelos.

En la final más larga del torneo (4 horas y 57 minutos), y tras haber salvado dos bolas de partido, Djokovic derrotó al suizo por 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3).

Djokovic se convirtió así en el primer vencedor de una final de Wimbledon en salvar una bola de partido en el duelo decisivo desde que en 1948 lo hiciera Bob Falkenburg.

. 2021: el histórico

Para llevar a seis su número de títulos en el pasto londinense e igualar a Federer y Nadal en número de 'majors' ganados (20), Djokovic hizo valer su experiencia y su sentido táctico frente a Berretini, novato en estas alturas.

Frente al servicio y a la derecha del italiano, el mejor restador del mundo intentó bolas menos consistentes, con cambios de ritmo que provocaron un gran número de errores directos en su rival (47 en total para Berrettini, 21 para Djokovic).

En la cuarta manga, 'Nole' sacó su mejor versión en el momento justo, con 3-3, para hacer un 'break' que a la postre se demostró decisivo.

Ahora apunta al US Open en septiembre para conseguir el 'Golden Slam', ganar los cuatro 'majors' en un año natural además de la medalla de oro en los Juegos de Tokio. Solo la leyenda alemana Steffi Graf lo ha conseguido, en 1988.

