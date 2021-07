Los renovados Reggae Boyz confían en mantener su dominio ante Surinam

Jamaica, que ha tenido una campaña de poca acción en el último año, planifica con nuevos jugadores las eliminatorias a los mundiales de 2022 y 2026. En la imagen el registro de un seleccionado jamaiquino de fútbol. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Orlando (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Jamaica comienza su andadura en la decimosexta edición de la Copa Oro con el partido de este lunes ante Surinam en el Grupo C y al que llega como favorita.

Los Reggae Boyz que han tenido una campaña de poca acción en el último año mientras trabajan en planificar con nuevos jugadores el futuro para los mundiales de 2022 y 2026 buscarán mantener su dominio ante Surinam.

La presencia de jugadores como Leon Bailey, del Bayer Leverkusen, Liam Moore y Ravel Morrison les hacen tener la esperanza de no solo hacer un buen papel en la Copa Oro, sino también poder aspirar a estar en el Mundial de Catar 2022, pues desde 1998 no se clasifican.

Cuando se enfrente a Surinam en el Estadio Exploria, de la sede de Orlando (Florida), Jamaica apenas habrá disputado tres partidos amistosos en 2021.

En estos tres partidos perdió ante Estados Unidos, empató 1-1 contra Serbia y perdió 4-0 ante la selección sub'23 de Japón el 12 de junio.

Surinam estuvo en acción cuatro veces este año, con todos los juegos en las eliminatorias del Mundial. Después de tres victorias fáciles en la fase de grupos, perdieron 4-0 ante Canadá el mes pasado y se quedaron fuera de la segunda ronda.

En general, Surinam ha mejorado en los últimos años con varios jugadores en la Eredivisie y la impresionante forma de Nigel Hasselbaink.

Estos dos equipos se enfrentarán por primera vez en la historia de la Copa Oro, ya que Jamaica participará por duodécima vez, mientras que Surinam la jugará por primera ocasión.

Anteriormente se han enfrentado en cinco oportunidades con cuatro triunfos para Jamaica y una derrota.

La única victoria de Surinam fue un 3-1 en 1996 durante la Copa del Caribe.

La última vez que estos dos equipos jugaron fue en la clasificación de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2018, donde Jamaica, dirigida por el entrenador Theodore Whitmore, venció por 2-1 y Surinam marcó el único gol que tiene en la serie entre ambas selecciones.

Ambos equipos tienen mucho que ganar. Jamaica puede demostrar su experiencia y los adelantos hechos con la renovación que desarrolla dentro del equipo, mientras Surinam puede hacer historia al ganar su primer partido en una Copa Oro contra un viejo conocido.

Pero los Reggae Boyz y Surinam están separados por 91 lugares en la clasificación de la FIFA y esta diferencia también quieren que sea visible en el campo de cara a llevarse su primer triunfo en la Copa Oro, donde luego tendrán también de rivales a Costa Rica y Guadalupe.

- Alineaciones probables:

Jamaica: Andre Blake; Kemar Lawrence, Adrian Mariappa, Michael Hector, Damion Lowe; Devon Williams, Blair Turgott, Lamar Walker, Shamar Nicholson; Andre Gray y Javon East.

Seleccionador: Theodore Whitmore

Surinam: Warner Hahn; Kelvin Leerdam, Ryan Donk, Alberto Nibte, Ridgeciano Haps; Roland Alberg, Ryan Koolwijk, Diego Biseswar; Florian Josefzoon, Nigel Hasselbaink y Sheraldo Becker.

Seleccionador: Dean Gorré

Arbitro: Sin designar

Campo: Exploria, de Orlando (Florida).

Hora: 18.30 hora del Este (22.30 GMT).