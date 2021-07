Los Bucks se conjuran para no dejar solo a Antetokounmpo frente a los Suns

En la imagen, Giannis Antetokounmpo de los Bucks. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Milwaukee (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Los Milwaukee Bucks, que pierden por 2-0 en las Finales de la NBA ante los Phoenix Suns, se conjuraron este sábado para no dejar solo a Giannis Antetokounmpo frente al poderoso equipo que lideran Chris Paul y Devin Booker.

"Tenemos que ayudarle un poco", admitió Jrue Holiday ante los medios de comunicación en la víspera del tercer partido, que se disputará este domingo en Milwaukee (EE.UU.).

Antetokounmpo sumó 42 puntos en una magnífica actuación en el segundo encuentro, pero eso no fue suficiente para que los Bucks frenaran a los Suns, que se encuentran ya a solo dos victorias de conseguir su primer anillo de la NBA.

El griego no tuvo esa noche un gran respaldo por parte de sus compañeros, ya que Khris Middleton logró 11 puntos (5 de 16 en tiros) y Jrue Holiday consiguió 17 puntos (7 de 21).

"Sabemos que Giannis nos ha guiado ofensivamente. Hacer eso en un partido tan crucial es enorme y sabemos que es capaz de anotar más de 42 puntos. Es definitivamente emocionante y fantástico saber que tenemos eso", explicó Holiday.

Por su parte, el pívot Brook López aseguró que valoran mucho la contribución de Antetokounmpo.

"Necesitamos que Giannis sea Giannis, aún más en todos y cada uno de los partidos de las Finales", agregó.

En otro sentido, el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, indicó que su equipo necesita que la circulación de balón en ataque sea mejor.

"Estamos jugando contra un buen equipo defensivo y creo que necesitamos un poco de eso", detalló.

El técnico también aseguró que en su vestuario están convencidos de que pueden ofrecer un rendimiento más elevado en las dos canastas.

"Quiero que mis jugadores se sientan libres. Quiero que compitan y que jueguen", afirmó.