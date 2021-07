La oposición georgiana exige la renuncia del primer ministro por la muerte de un camarógrafo

Irakli Garibashvili. EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL

Tiflis, 11 jul (EFE).- Más de 10.000 manifestantes se han reunido hoy frente al Parlamento de Georgia para exigir la renuncia del primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, por la muerte de un camarógrafo de la televisión golpeado el pasado 5 de julio por una turba de activistas homófobos.

"Que el asesino Garibashvili dimita y sea castigado", reza una pancarta, que marca en rojo, en alusión a la sangre, la palabra "asesino".

El operador del canal de televisión Piveli, Alexandr (Lexo) Lashkarava, de 36 años, fue hallado muerto este domingo en su apartamento, pocos días después de que fuese dado de alta tras ser atacado mientras informaba sobre la frustrada Marcha de la Dignidad en defensa de los derechos de la comunidad LGBT en Tiflis.

"Le golpearon, le partieron la cabeza, le entraron a patadas en nombre de Dios y con ayuda de la policía, y después de eso murió. Todos sabemos qué lo mató. Lo mataron los violentos y la inacción de la policía", denunció Nika Oboladze, representante del partido opositor Movimiento Nacional Unido (MNU).

El presentador del canal Pirveli, Vajtang Sanaya, fue más allá en sus demandas y exigió no solo la dimisión del primer ministro, sino de todo el Gobierno "antes de la mañana" del lunes.

Por su parte, el jefe del Gobierno georgiano calificó de "tragedia inimaginable" la muerte del operador.

"Expreso mis condolencias a la familia, al colectivo del canal y a toda la comunidad de medios de prensa. El Ministerio del Interior ya inició las investigaciones", dijo, y prometió que se informaría más "próximamente".

Pero, al parecer, a la oposición y a la ciudadanía no le bastaron estas palabras, y miles de personas se congregaron a protestar, mientras que los periodistas anunciaron que organizarán este domingo otra protesta independiente.

La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, visitó a la familia del camarógrafo y exigió "castigo para responsables" de este crimen.

"Es una tragedia inmensa para el país", declaró.

El analista político Guía Abashidze declaró a Efe que "sería vergonzoso que alguna fuerza política tratase de sacar partido de esta tragedia" y llamó a "esperar los resultados de la investigación antes de hacer especulaciones políticas, que son categóricamente inadmisibles".

La Marcha de la Dignidad en defensa de los derechos de la comunidad LGBT que debía celebrarse el pasado lunes en la capital georgiana fue cancelada por sus organizadores debido a las violentas contramanifestaciones protagonizadas por centenares de personas.

Más de medio centenar de periodistas que se habían congregado en la céntrica avenida Rustaveli para cubrir el evento fueron agredidos por los manifestantes contrarios a la marcha y al menos cuatro informadores tuvieron que ser hospitalizados.

Durante los sucesos, Lashkarava recibió lesiones en la cabeza y los ojos.

Después de la agresión, el operador comentó a la prensa local que le atacaron "al menos 50 personas", que le golpearon, le tiraron escalera abajo y le rompieron la cámara.

El director del Departamento de Criminalística de la Policía, Mamuka Chelidze, no descartó la versión de "sobredosis" como posible causa de muerte del operador y señaló que las investigaciones continúan.

De acuerdo con el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Europe), Georgia ocupa el puesto 32 de 49 países europeos en cuanto al respeto a los derechos de este colectivo y la lucha contra la discriminación.