"La manera más desagradable de perder del mundo", señala Harry Kane

"Los penales son la manera más desagradable de perder del mundo", declaró el capitán de la selección inglesa, Harry Kane, tras caer ante Italia en la tanda decisiva (3-2 tras 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga), este domingo en Wembley en la final de la Eurocopa.

"No he podido dar más, los chicos no han podido dar más. Los penales son la manera más desagradable de perder del mundo. No fue nuestra noche, pero ha sido un torneo fantástico y debemos estar orgullosos de guardar la cabeza alta", declaró el delantero, que sí acertó con su penal.

"Nos va a doler ahora, pero estamos en el buen camino. Espero que gracias a esto podamos progresar el año que viene. Italia es un gran equipo, empezamos de manera perfecta y quizás reculamos demasiado. Para ser honesto, teníamos el control pero empataron en una jugada a balón parado. Y los penales son los penales", añadió.

Desde los once metros las dos atajadas de Gigi Donnarumma, ante Jadon Sancho y Bukayo Saka, además del disparo al poste de Marcus Rashford, dieron el triunfo a la 'Azzurra' de Roberto Mancini, que sucede en el palmarés a Portugal.

"Son cosas que pasan, todo el mundo puede fallar un penal. Ganamos juntos y perdemos juntos. Esto debe ayudar a los chicos a crecer y darnos motivación para el Mundial del año que viene", concluyó.

hap/smr/pm/gh