La japonesa Hataoka amplia ventaja a seis golpes como líder

Sylvania (Ohio, EE.UU.), 10 jul (EFE).- La japonesa Nasa Hataoka mantuvo su dominio en la tercera ronda del torneo Marathon LPGA Classic para entregar tarjeta firmada de 64 golpes (-7), que la permitió seguir al frente de la clasificación y ampliar a seis impactos la ventaja con un acumulado de 194 (-19).

Hataoka, de 22 años, abrió una ventaja que la colocan como la gran favorita a conseguir el título, un mes después de perder un desempate ante la joven filipina Yuka Saso en el Abierto de Mujeres de Estados Unidos en el Olympic Club.

La joven golfista japonesa ha liderado de punta a punta en Highland Meadows, de Sylvania (Ohio) para colocarse en posición para su cuarta victoria en el LPGA Tour.

"Creo que el pensamiento original de este recorrido fue que era muy estrecho, por lo que podría ser difícil para mí", declaró Hatoaka. "Entonces resultó que el estrecho hace que sea más fácil llegar al objetivo, así que creo que esto es lo bueno".

Hataoka tuvo un total de 194 después de completar los primeros 54 hoyos, un récord del torneo.

La jugadora japonesa abrió el jueves con registro de 61 (-10) y tuvo un 69 (-2) el viernes. Ha jugado los números 14-18 en cuatro birdies en cada uno de los tres días.

"Creo que los últimos cinco hoyos suelen ser el lugar donde realmente tienes que concentrarte y probar los birdies", explicó Hatoaka. "Creo que eso hizo clic y me dio esos birdies".

Las estadounidenses Elizabeth Szokol (67, -4) y Mina Harigae (66, -5) se pusieron con un acumulado de 200 (-13).

"He visto las puntuaciones aquí". comentó Harigae. "Algunas chicas, puedes ir muy bajo aquí. Pero nunca se sabe. El golf es un juego divertido. Creo que si mantengo la cabeza baja y sigo adelante, podría resultar la lucha por darle alcance (Hataoka)".

La alemana Esther Henseleit tuvo 67 (-4) para llegar a 201 (-12 bajo, y Saso (64, -7) se posicionó con un golpe más 202 (-11) y lideró un grupo de cuatro golfistas que tuvieron la misma marca como fueron la surcoreana Amy Yang (65, -6), la alemana Austin Ernst (66, -5) y la estadounidense Caroline Masson (66, -5).

"Mi golpe de pelota hoy no fue bueno", admitió Henseleit. "Creo que acerté un buen golpe de hierro, así que realmente fue un trabajo duro. Tuve muchos altibajos. Emboqué algunos buenos putts. Simplemente no fue tan fácil para mí durante todo el recorrido".

La campeona defensora, la estadounidense Danielle Kang (68, -3) tenía 203 (-10) en un grupo que incluía sus compatriotas Stacy Lewis (65, -6), Brittany Lincicome (67, -4) y Jennifer Kupcho (69, -3).

En cuanto a la actuación de las jugadoras españolas que superaron el corte, la veterana Carlota Ciganda fue la mejor al completar un gran recorrido con 66 golpes (-5) para un acumulado de 207 (-6) que la dejaron en el puesto 33, que compartió con otras tres jugadoras.

Su compatriota Nuria Iturrioz también tuvo su mejor desempeño en lo que va de torneo al entregar tarjeta firmada de 66 golpes (-5) y llegó a las 208 (-5) para subir hasta el puesto 37, empatada con otras ocho golfistas.

Mientras que Azahara Muñoz repitió registro de 70 golpes (-1) y bajó al puesto 46 (209, -4) para compartirlo con tres jugadoras más.