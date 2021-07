La Albiceleste regresó a Argentina tras ganar la Copa América

Actualiza con testimonio de hincha ///Buenos Aires, 11 Jul 2021 (AFP) - La selección albiceleste campeona de América llegó a Argentina en la mañana de este domingo y, tras un breve paso por el predio de la federación nacional de fútbol, los jugadores comenzaron a partir hacia sus diferentes destinos.El estelar Lionel Messi se retiró a bordo de un auto escoltado por varias motos policiales, en medio de la algarabía de decenas de seguidores, según imágenes de la televisión. Antes, el delantero Sergio 'Kun' Agüero y el defensor Nicolás Otamendi fueron los primeros en dejar las instalaciones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.Rápidamente los siguió el resto de los integrantes del equipo que el sábado se consagró rey del continente tras derrotar a Brasil 1-0 en la final de la Copa América 2021 en vehículos a menudo conducidos por amigos o familiares, que de inmediato eran rodeados por decenas de hinchas que dificultaban su avance.El plantel comandado por Messi había despegado en un vuelo privado desde Rio de Janeiro en la madrugada del domingo y aterrizó en la terminal aérea alrededor de las 9 de la mañana.Luego de practicarse los hisopados de rigor, los jugadores salieron del aeropuerto custodiados por varias motos y autos de policía en dos micros ploteados con la leyenda 'Campeones de América 2021' y el número 15, en referencia a la cantidad de veces que la Albiceleste conquista este título.Cientos de hinchas se acercaron a la autopista para saludar a los futbolistas a los costados e incluso en frente de los buses, que avanzaban lentamente."Era hora que explotemos, por Messi, por el equipo", dijo a AFP Emilio Navarro, un fanático que se acercó a saludar el paso de los micros. "Hermoso, hermoso. Y gracias porque el pueblo lo necesitaba", expresó. No se previó ninguna celebración institucional por parte de la AFA debido al contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. - Festejo masivo - Apenas terminado el partido en el estadio de Maracaná la noche del sábado, una multitud se reunió en los alrededores del icónico Obelisco capitalino, iluminado con los colores patrios y usual epicentro de celebraciones argentinas que no registraba aglomeraciones desde noviembre de 2020, cuando falleció el astro futbolístico Diego Maradona. Al mismo tiempo, cientos de vehículos se volcaron a la avenida 9 de Julio, en dirección al centro porteño, entre bocinazos de festejo. Ya entrada la madrugada del domingo, muchas familias, pero principalmente jóvenes, siguieron llegando hasta la zona de celebraciones en Buenos Aires, que contó con una fuerte presencia policial.Las escenas de calles cortadas y muchedumbres con banderas, abrazos y gritos de euforia se repitieron en las principales ciudades del país, incluida Rosario, la cuna de Messi.Los festejos callejeros mostraron un uso de mascarilla bastante irregular, lo que ya enciende algunas alarmas sobre las consecuencias sanitarias en las próximas semanas. Messi, considerado el mejor jugador del mundo, levantó por primera vez el sábado una copa con la selección mayor de su país, que no conseguía un título desde hace 28 años.gv/ll/ol