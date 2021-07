Kim Kardashian West arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Kim Kardashian West (@kimkardashian) ha realizado en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de instagram de las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 17.572.834 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes son:





Good Morning ☀️ Palm Springs 🌴





Inches on the Roman Runway





Night out on the Spanish Steps





Tortoise Shell at the Trevi





Penelope!!!!! My baby girl is 9!!! How did this happen so fast!!! I love you so much! I love all the time we get to spend together and always know I would do anything for you! I hope when you grow up you see all the love and sweet messages and I can’t wait to show you all of the silly videos you and North make that I’ve saved over the years! LOVE YOU Peep!

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.