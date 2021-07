Kiki Morente asegura que "Todo está bien" tras su protagonismo en la prensa

11-07-2021 KIKI MORENTE. MADRID, 11 (CHANCE) Sara Carbonero ha tenido un año de lo más duro y es que la periodista no se pudo llegar a imaginar lo que iba a pasar después de hacer pública su separación con Iker Casillas. La suya era una de esas relaciones que parecen infinitas, en las que el amor es una fuente inagotable, pero ya lo dijo la Jurado 'el invierno llega aunque no quieras'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Sara Carbonero ha tenido un año de lo más duro y es que la periodista no se pudo llegar a imaginar lo que iba a pasar después de hacer pública su separación con Iker Casillas. La suya era una de esas relaciones que parecen infinitas, en las que el amor es una fuente inagotable, pero ya lo dijo la Jurado 'el invierno llega aunque no quieras'.



Ahora, la periodista está rehaciendo su vida, al menos la volvemos a ver sonreír y tener una ilusión. Qué importante es tener esa motivación que te ayude a seguir tu camino sin miedo a arriesgarse... eso es lo que le está pasando a Sara Carbonero, que a pesar de querer llevar una vida de ensueño y discreta, no ha podido controlar la filtración de la persona que le hace sonreír más fuerte que nunca.



Se trata de Kiki Morente, hermano de la grandiosa artista, Estrella Morente, cantante de profesión y un buen amigo con el que pasar un rato entretenido. Desde que salió esta noticia el miércoles no hemos sabido nada de el, pero hemos conseguido hablar con él para saber cómo se encuentra ahora que sabemos quién le ha robado el corazón.



Si Sara Carbonero siempre ha sido discreta con sus relaciones, Kiki Morente que acaba de salir a la palestra mediática más aún, de hecho le hemos preguntado por cómo se encuentra en estos momentos que su nombre suena con más fuerza que nunca y nos ha confesado que: "Todo bien, gracias". Eso sí, ha preferido no utilizar las cámaras para mandarle un mensaje a la periodista.