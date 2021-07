Jaime Martínez Bordiú, pletórico y enamorado de Marta Fernández

11-07-2021 JAIME MARTÍNEZ BORDIÚ Y MARTA FERNÁNDEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Este sábado tuvo lugar la boda de Mónica Aznar Oriol y Fadrique Balmaseda en la iglesia de los Jesuitas de Serrano en Madrid, una ceremonia a la que acudió las grandes figuras de la alta sociedad y donde pudimos ver, cómo no podía ser de otra manera, a Jaime Martínez Bordiú y Marta Fernández.



De lo más enamorados posible, ambos llegaban presumiendo de su amor a la boda de sus amigos y aseguraban que todo estaba "bien". Lo mismo nos decían a la salida de la celebración cuando los novios ya se habían dado el 'Sí, quiero' delante de todos los testigos: "Ha sido muy bonito".



"Me siento mayor" nos decía Jaime cuando le preguntábamos por su 57 cumpleaños y lo cierto es que está viviendo una etapa de su vida muy especial tras casarse en secreto con Marta Fernández. Le hemos preguntado por su hermana Carmen Martínez Bordiú y nos ha confesado que se encuentra muy bien: "La veréis poquito, pero la veréis".



Si hay una noticia que ha alegrado los corazones, sobre todo el de Nuria March, ha sido la del anuncio de compromiso de la empresaria con el americano George Donald Johnston III. Y es que aunque ambos tengan su vida por separados, parece que sigue sin haber una buena relación porque su exmarido, Jaime, nos ha asegurado que no lo sabía: "No me he enterado todavía" y cuando le decimos que es el año que viene, nos contesta: "Ya me alegraré entonces".