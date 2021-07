Israel.- Netanyahu y su familia abandonan la residencia oficial de Israel tras doce años como primer ministro

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha abandonado este sábado la residencia oficial tras doce años en el cargo, cumpliendo así un acuerdo con el actual primer ministro, Naftali Bennett, casi un mes después de la conformación del nuevo Gobierno.



Netanyahu y su familia han completado este sábado por la noche la salida de la residencia oficial situada en la calle Balfour, en Jerusalén, después de que en los últimos días se haya visto movimiento de camiones de mudanza en la zona, según informa 'The Times of Israel'



La marcha del ex primer ministro se produce casi un mes después de que fuera aprobada la investidura de Bennett, del movimiento nacionalista Yamina.



Tras esto, ambos llegaron a un acuerdo para el desalojo de la residencia oficial por parte de Netanyahu, ya que no existe ninguna ley que indique el periodo máximo del que dispone un exmandatario para abandonar la calle Balfour



En anteriores ocasiones este proceso se ha completado en apenas unos días, pero en el caso de Netanyahu y su familia se requirieron seis semanas en 1999, cuando perdió el poder por primera vez, y ahora de nuevo se ha prolongado varias semanas.



Es por esto que algunas voces dentro de la nueva coalición, compuesta por Yamina y Yesh Atid, han abogado por crear una nueva norma que marque un periodo máximo para desalojar la vivienda oficial.



Ahora se espera que el primer ministro Bennett utilice la vivienda oficial como despacho para celebrar allí las reuniones oficiales, mientras que continuará residiendo en su ciudad natal, Ra'anana, según el diario 'Haaretz'.



Por su parte, Netanyahu y su familia se trasladarán a su vivienda en Cesarea, mientras se acondiciona su residencia privada en Jerusalén, donde se espera que pasen gran parte del tiempo.