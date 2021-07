Glover pone fin a sequía de titulos en la PGA con triunfo en Illinois

El estadounidense Lucas Glover, excampeón del US Open, logró este domingo su primera victoria en el PGA Tour en más de una década luego de un cartón con 64 golpes (-7) en la ronda final para ganar el torneo de Illinois.

Glover terminó la jornada con ocho birdies para 265 (-19) en el Deere Run en Silvis, Illinois, ganando su primer título desde el Campeonato de Wells Fargo de 2011.

"Bastante extasiado", dijo Glover, quien ganó el Abierto de Estados Unidos en 2009. "Todavía no lo he asimilado realmente, pero es un largo día". "Se convirtió en una semana larga con el clima. Me parece que me va bien en el barro, muy contento".

Los estadounidenses Ryan Moore y Kevin Na compartieron el segundo lugar, ambos con seis birdies para 68 (-3) y un acumulado de 267 impactos (-17).

El líder de la jornada anterior, el colombiano Muñoz, se conformó con una ronda con 71 golpes (par del campo) con un total de 268 (-16), que lo dejó compartiendo el cuarto lugar con los estadounidenses Adam Schenk, Luke List y Scott Brown.

El venezolano Jhonattan Vegas terminó en el undécimo lugar con 270 (-14), seguido del español Rafa Cabrera Bello (23º), el chileno Mito Pereira (34º) y el también colombiano Camilo Villegas (41º).

No avanzaron tras el corte de la segunda ronda los argentinos Nelson Ledesma, Andrés Romero y Fabián Gómez, el boricua Rafael Campos y el brasileño Rodrigo Lee.

- Resultado final del torneo de Illinois (Par-71):

1. Lucas Glover (USA) 265 (68-63-70-64)

2. Ryan Moore (USA) 267 (65-66-68-68)

. Kevin Na (USA) 267 (67-66-66-68)

4. Adam Schenk (USA) 268 (67-64-70-67)

. Luke List (USA) 268 (66-63-71-68)

. Scott Brown (USA) 268 (69-67-63-69)

. Sebastián Muñoz (COL) 268 (63-67-67-71)

8. Hank Lebioda (USA) 269 (64-69-71-65)

. Seamus Power (IRL) 269 (68-67-68-66)

. Brian Stuard (USA) 269 (69-67-66-67)

...

11. Jhonattan Vegas (VEN) 270 (67-66-67-70)

23. Rafa Cabrera Bello (ESP) 272 (70-66-66-70)

34. Mito Pereira (CHI) 223 (70-68-68-68)

41. Camilo Villegas (COL) 275 (64-71-67-73)

