Fútbol/Euro.- Southgate: "Las oportunidades como esta son pocas en la vida"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, reconoció una gran "decepción" tras perder en los penaltis ante Italia la final de la Eurocopa 2020 en Wembley, una de esas "oportunidades" que se presentan "pocas" veces en la vida.



"Estamos juntos. Le han dado al país unos recuerdos increíbles. Hoy será muy difícil para todos, sentimos esa decepción porque las oportunidades como esta de ganar un título son pocas en la vida. Cuando reflexionen en lo que han hecho, deben estar orgullosos", dijo en declaraciones a la BBC.



El técnico de los Tres Leones explicó que les faltó acierto de cara al gol y apuntó que la tanda de penaltis fue diseñada por él. "Estábamos preparados y empezamos bien, pero nos faltó definición. La decisión de que tire Saka es mía, yo decido los lanzadores según lo que hacen en los entrenamientos. Nadie se pone a sí mismo. Hemos ganado juntos como equipo y somos todos juntos los que no hemos logrado ganar esta noche", explicó.



"Por momentos jugaron muy bien, nosotros no guardamos el balón lo suficiente. Especialmente en el inicio de la segunda parte, pero no hay recriminaciones. Han dado todo y han llegado más lejos que muchos años anteriores. Estamos muy decepcionados. Creo que los jugadores pusieron todo para ganar", añadió.



Inglaterra falló en su primera final europea, en casa, y Southgate no quiso pensar ya en el Mundial de Catar 2022. "No puedo hablar ahora del Mundial, me parece como muy lejano. Creo que seguro este equipo puede ser mejor y mejorar, con los jugadores jóvenes que tiene y del nivel demostrado, pero sobre el futuro necesito tiempo para reflexionar", terminó.